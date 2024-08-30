Депутат Глушков развеял слухи о будущем города под Владивостоком

Проект строительства города-спутника Владивостока запущен, и все опасения насчет его перспектив напрасны. Об этом URA.RU заявил депутат Думы Артемовского городского округа, политолог Максим Глушков.
«Опасения насчет утопичности строительства Спутника напрасны. Строительство является главным мультипликатором для развития экономики. Даже в тяжелейшие для страны годы Великой Отечественной Войны строители продолжали не только восстанавливать разрушенные дома и заводы, возводить новые производства на Востоке страны, но и создавать новые социальные объекты. Можно вспомнить, как продолжалось строительство линий московского метрополитена или новосибирского театра оперы и балета, торжественно открытого 12 мая 1945 года», — отметил Глушков.
По словам депутата, в новом городе, который так и будет называться — Спутник, планируется построить около 2,8 млн кв. метров жилой и коммерческой недвижимости для 80 тысяч жителей. Параллельно создается социальная инфраструктура. «Строительство нового комфортного жилья — это всегда стимул для притока людей и создания рабочих мест. Сначала будут созданы малый и средний бизнесы, а затем, уже на заселенную территорию придут и крупные проекты, — убежден Глушков. — Место для них зарезервировано рядом, в районе поселка Зима-Южная, где огромные территории отведены под развитие производств ТОРа».
Спутник, по словам Глушкова, станет связующим звеном агломерации Владивостока и Артема. После завершения строительства дороги, из него за час можно будет добраться до Большого Камня, где развивается судоверфь «Звезда» и планируется строительство металлургического комбината. Все это вкупе с уникальными природными условиями позволяет говорить о перспективности проекта, убежден политолог.
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