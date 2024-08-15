Челябинский таможенник спас девушку, которую незнакомец пытался утащить в лес. Фото

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Пресс-конференция начальника таможни Михаила Пономарева. Челябинск, таможня, шеврон, таможенная служба, федеральная таможенная служба
Таможенник, ставший свидетелем инцидента, пришел на помощь девушке Фото:

Сотрудник Челябинской таможни Денис Каменский спас девушку, которую незнакомец попытался утащить в лес. Он задержал злоумышленника и передал его полицейским, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Таможенник из окна автомобиля увидел, как мужчина удерживал 21-летнюю девушку и пытался увести ее в сторону лесного массива. Денис незамедлительно покинул машину и буквально отбил потерпевшую, задержав злоумышленника», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

Вместе с Каменским на месте оказалась его коллега. Пока мужчина удерживал злоумышленника, она отправилась к ближайшему посту ДПС с просьбой о помощи.

Новость по теме
В Челябинске мужчина пытался затащить в лес девушку

Инцидент произошел около остановка «ЖК Пара». Неизвестный мужчина сначала преследовал молодую девушку, а после попытался затащить ее в лес. Она смогла вырваться и позвать на помощь. Неравнодушные граждане задержали мужчину и передали его полицейским.

На задержанного завели дело по факту мелкого хулиганства. В настоящее время полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Таможенник поучаствовал в задержании злоумышленника
Таможенник поучаствовал в задержании злоумышленника
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Сотрудник Челябинской таможни Денис Каменский спас девушку, которую незнакомец попытался утащить в лес. Он задержал злоумышленника и передал его полицейским, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Таможенник из окна автомобиля увидел, как мужчина удерживал 21-летнюю девушку и пытался увести ее в сторону лесного массива. Денис незамедлительно покинул машину и буквально отбил потерпевшую, задержав злоумышленника», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Вместе с Каменским на месте оказалась его коллега. Пока мужчина удерживал злоумышленника, она отправилась к ближайшему посту ДПС с просьбой о помощи. Инцидент произошел около остановка «ЖК Пара». Неизвестный мужчина сначала преследовал молодую девушку, а после попытался затащить ее в лес. Она смогла вырваться и позвать на помощь. Неравнодушные граждане задержали мужчину и передали его полицейским. На задержанного завели дело по факту мелкого хулиганства. В настоящее время полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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