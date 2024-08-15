Челябинский таможенник спас девушку, которую незнакомец пытался утащить в лес. Фото

15 августа 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Таможенник, ставший свидетелем инцидента, пришел на помощь девушке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудник Челябинской таможни Денис Каменский спас девушку, которую незнакомец попытался утащить в лес. Он задержал злоумышленника и передал его полицейским, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Таможенник из окна автомобиля увидел, как мужчина удерживал 21-летнюю девушку и пытался увести ее в сторону лесного массива. Денис незамедлительно покинул машину и буквально отбил потерпевшую, задержав злоумышленника», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Вместе с Каменским на месте оказалась его коллега. Пока мужчина удерживал злоумышленника, она отправилась к ближайшему посту ДПС с просьбой о помощи. Новость по теме В Челябинске мужчина пытался затащить в лес девушку Инцидент произошел около остановка «ЖК Пара». Неизвестный мужчина сначала преследовал молодую девушку, а после попытался затащить ее в лес. Она смогла вырваться и позвать на помощь. Неравнодушные граждане задержали мужчину и передали его полицейским. На задержанного завели дело по факту мелкого хулиганства. В настоящее время полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Таможенник поучаствовал в задержании злоумышленника Фото: пресс-служба Челябинской таможни Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудник Челябинской таможни Денис Каменский спас девушку, которую незнакомец попытался утащить в лес. Он задержал злоумышленника и передал его полицейским, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Таможенник из окна автомобиля увидел, как мужчина удерживал 21-летнюю девушку и пытался увести ее в сторону лесного массива. Денис незамедлительно покинул машину и буквально отбил потерпевшую, задержав злоумышленника», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Вместе с Каменским на месте оказалась его коллега. Пока мужчина удерживал злоумышленника, она отправилась к ближайшему посту ДПС с просьбой о помощи. Инцидент произошел около остановка «ЖК Пара». Неизвестный мужчина сначала преследовал молодую девушку, а после попытался затащить ее в лес. Она смогла вырваться и позвать на помощь. Неравнодушные граждане задержали мужчину и передали его полицейским. На задержанного завели дело по факту мелкого хулиганства. В настоящее время полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.