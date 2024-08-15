Сотрудник Челябинской таможни Денис Каменский спас девушку, которую незнакомец попытался утащить в лес. Он задержал злоумышленника и передал его полицейским, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Таможенник из окна автомобиля увидел, как мужчина удерживал 21-летнюю девушку и пытался увести ее в сторону лесного массива. Денис незамедлительно покинул машину и буквально отбил потерпевшую, задержав злоумышленника», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
Вместе с Каменским на месте оказалась его коллега. Пока мужчина удерживал злоумышленника, она отправилась к ближайшему посту ДПС с просьбой о помощи.
Инцидент произошел около остановка «ЖК Пара». Неизвестный мужчина сначала преследовал молодую девушку, а после попытался затащить ее в лес. Она смогла вырваться и позвать на помощь. Неравнодушные граждане задержали мужчину и передали его полицейским.
На задержанного завели дело по факту мелкого хулиганства. В настоящее время полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
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