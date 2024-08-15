Ледовому городку в Екатеринбурге нашли новое место

Власти Екатеринбурга перенесут ледовый городок в Исторический сквер
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Строительство новогоднего ледяного городка. Пермь, ледовый городок, новогодняя иллюминация, ледяной замок
В новом ледовом городке власти сделают акцент на горках Фото:

Ледовый городок в Екатеринбурге предстоящей зимой перенесут с площади 1905 года в Исторический сквер. Об этом рассказал глава управления культуры города Илья Марков.

«В Историческом сквере планируется Ледовой городок в такой более детской игровой функции. Мы не увидим такого большого количества архитектурных сооружений, резных больших дворцов, замков, а больше сконцентрируемся на такой простой, понятной функции катания с горки», — сказал Марков в эфире ОТВ.

Площадь 1905 года оставлять пустой власти не собираются. На совете неравнодушных горожан было предложено сделать там каток, который будет открыт в течение пяти месяцев. Мэр Алексей Орлов отметил, что идея о переносе ледового городка у него появилась еще несколько лет назад, но из-за привычки горожан было принято решение ничего не менять.

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Ледовый городок в Екатеринбурге предстоящей зимой перенесут с площади 1905 года в Исторический сквер. Об этом рассказал глава управления культуры города Илья Марков. «В Историческом сквере планируется Ледовой городок в такой более детской игровой функции. Мы не увидим такого большого количества архитектурных сооружений, резных больших дворцов, замков, а больше сконцентрируемся на такой простой, понятной функции катания с горки», — сказал Марков в эфире ОТВ. Площадь 1905 года оставлять пустой власти не собираются. На совете неравнодушных горожан было предложено сделать там каток, который будет открыт в течение пяти месяцев. Мэр Алексей Орлов отметил, что идея о переносе ледового городка у него появилась еще несколько лет назад, но из-за привычки горожан было принято решение ничего не менять.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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