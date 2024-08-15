Ледовому городку в Екатеринбурге нашли новое место

Власти Екатеринбурга перенесут ледовый городок в Исторический сквер

15 августа 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

В новом ледовом городке власти сделают акцент на горках Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ледовый городок в Екатеринбурге предстоящей зимой перенесут с площади 1905 года в Исторический сквер. Об этом рассказал глава управления культуры города Илья Марков. «В Историческом сквере планируется Ледовой городок в такой более детской игровой функции. Мы не увидим такого большого количества архитектурных сооружений, резных больших дворцов, замков, а больше сконцентрируемся на такой простой, понятной функции катания с горки», — сказал Марков в эфире ОТВ. Площадь 1905 года оставлять пустой власти не собираются. На совете неравнодушных горожан было предложено сделать там каток, который будет открыт в течение пяти месяцев. Мэр Алексей Орлов отметил, что идея о переносе ледового городка у него появилась еще несколько лет назад, но из-за привычки горожан было принято решение ничего не менять. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ледовый городок в Екатеринбурге предстоящей зимой перенесут с площади 1905 года в Исторический сквер. Об этом рассказал глава управления культуры города Илья Марков. «В Историческом сквере планируется Ледовой городок в такой более детской игровой функции. Мы не увидим такого большого количества архитектурных сооружений, резных больших дворцов, замков, а больше сконцентрируемся на такой простой, понятной функции катания с горки», — сказал Марков в эфире ОТВ. Площадь 1905 года оставлять пустой власти не собираются. На совете неравнодушных горожан было предложено сделать там каток, который будет открыт в течение пяти месяцев. Мэр Алексей Орлов отметил, что идея о переносе ледового городка у него появилась еще несколько лет назад, но из-за привычки горожан было принято решение ничего не менять.