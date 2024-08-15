Мурашко выдвинул условие свердловским властям по госпиталю миллиардера Тетюхина

Госпиталь Тетюхина сможет получить федеральные квоты только после смены профиля

15 августа 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Михаил Мурашко включился в историю с госпиталем Тетюхина Фото: Роман Наумов © URA.RU Федеральные власти готовы выделить дополнительные квоты для госпиталя имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле, где проводят сложнейшие операции по эндопротезированию, лишь при условии его перепрофилирования под детскую больницу. Такую позицию, по данным URA.RU, свердловским властям обозначил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «С Мурашко была договоренность, что они (федеральный минздрав, — прим. URA.RU) помогут финансово при условии, что здесь откроется детская многопрофильная больница. Если раньше услуга, которую оказывал госпиталь, относилась к высокотехнологичным, то сейчас она очень распространенная. Соответственно, есть проблема с загрузкой учреждения, сейчас им не хватает квот. Сегодня в принципе нет такого объема квот, которые некуда было бы распределить. Эта потребность населения закрывается полностью. Поэтому нужно осваивать новый вид медицинских услуг», — описал ситуацию осведомленный источник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу федерального минздрава с просьбой прокомментировать информацию, на момент публикации ответ не поступил. Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр был открыт в 2014 году — миллиардером, экс-совладельцем «ВСМПО-Ависма» Владиславом Тетюхиным. Он инвестировал в госпиталь 3,4 млрд рублей, еще часть суммы в качестве займа выделяло свердловское правительство. Сейчас регион владеет 30% акций учреждения. Чтобы получить их, чиновники долго судились с наследниками. В какой-то момент губернатор Евгений Куйвашев даже обвинял их в манипуляциях. Сейчас областные власти хотят выкупить больницу полностью, нынешние собственники вступать в переговоры отказываются, беспокоясь о моральной стороне вопроса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральные власти готовы выделить дополнительные квоты для госпиталя имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле, где проводят сложнейшие операции по эндопротезированию, лишь при условии его перепрофилирования под детскую больницу. Такую позицию, по данным URA.RU, свердловским властям обозначил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «С Мурашко была договоренность, что они (федеральный минздрав, — прим. URA.RU) помогут финансово при условии, что здесь откроется детская многопрофильная больница. Если раньше услуга, которую оказывал госпиталь, относилась к высокотехнологичным, то сейчас она очень распространенная. Соответственно, есть проблема с загрузкой учреждения, сейчас им не хватает квот. Сегодня в принципе нет такого объема квот, которые некуда было бы распределить. Эта потребность населения закрывается полностью. Поэтому нужно осваивать новый вид медицинских услуг», — описал ситуацию осведомленный источник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу федерального минздрава с просьбой прокомментировать информацию, на момент публикации ответ не поступил. Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр был открыт в 2014 году — миллиардером, экс-совладельцем «ВСМПО-Ависма» Владиславом Тетюхиным. Он инвестировал в госпиталь 3,4 млрд рублей, еще часть суммы в качестве займа выделяло свердловское правительство. Сейчас регион владеет 30% акций учреждения. Чтобы получить их, чиновники долго судились с наследниками. В какой-то момент губернатор Евгений Куйвашев даже обвинял их в манипуляциях. Сейчас областные власти хотят выкупить больницу полностью, нынешние собственники вступать в переговоры отказываются, беспокоясь о моральной стороне вопроса.