В Британии озвучили мысли главкома ВСУ Сырского о боях в Курской области

Аналитик Меркурис: главком ВСУ считает операцию в Курской области ошибкой
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Александр Сырский якобы выступал против проведения операции в Курской области с самого начала Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский считает операцию в Курской области ошибочной. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис.

«Есть сообщения из украинских источников о том, что главком Сырский в неофициальном порядке и через различные каналы связи заявляет, что он был против этой операции, считая ее ошибочной», — отметил Меркурис на своем youtube-канале. Эксперт также подчеркнул, что подобные попытки снять с себя ответственность за провалы уже наблюдались ранее у других украинских военачальников.

Ранее издание The Economist сообщило, что карьера Сырского находится под угрозой из-за попытки нападения на Курскую область. Операция подвергается резкой критике на Украине, и растущее число потерь на фронте ставит под сомнение будущее главкома ВСУ.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский считает операцию в Курской области ошибочной. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис. «Есть сообщения из украинских источников о том, что главком Сырский в неофициальном порядке и через различные каналы связи заявляет, что он был против этой операции, считая ее ошибочной», — отметил Меркурис на своем youtube-канале. Эксперт также подчеркнул, что подобные попытки снять с себя ответственность за провалы уже наблюдались ранее у других украинских военачальников. Ранее издание The Economist сообщило, что карьера Сырского находится под угрозой из-за попытки нападения на Курскую область. Операция подвергается резкой критике на Украине, и растущее число потерь на фронте ставит под сомнение будущее главкома ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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