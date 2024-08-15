Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский считает операцию в Курской области ошибочной. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис.
«Есть сообщения из украинских источников о том, что главком Сырский в неофициальном порядке и через различные каналы связи заявляет, что он был против этой операции, считая ее ошибочной», — отметил Меркурис на своем youtube-канале. Эксперт также подчеркнул, что подобные попытки снять с себя ответственность за провалы уже наблюдались ранее у других украинских военачальников.
Ранее издание The Economist сообщило, что карьера Сырского находится под угрозой из-за попытки нападения на Курскую область. Операция подвергается резкой критике на Украине, и растущее число потерь на фронте ставит под сомнение будущее главкома ВСУ.
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский считает операцию в Курской области ошибочной. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис. «Есть сообщения из украинских источников о том, что главком Сырский в неофициальном порядке и через различные каналы связи заявляет, что он был против этой операции, считая ее ошибочной», — отметил Меркурис на своем youtube-канале. Эксперт также подчеркнул, что подобные попытки снять с себя ответственность за провалы уже наблюдались ранее у других украинских военачальников. Ранее издание The Economist сообщило, что карьера Сырского находится под угрозой из-за попытки нападения на Курскую область. Операция подвергается резкой критике на Украине, и растущее число потерь на фронте ставит под сомнение будущее главкома ВСУ.