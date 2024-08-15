В Британии озвучили мысли главкома ВСУ Сырского о боях в Курской области

Аналитик Меркурис: главком ВСУ считает операцию в Курской области ошибкой

15 августа 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Александр Сырский якобы выступал против проведения операции в Курской области с самого начала Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский считает операцию в Курской области ошибочной. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис. «Есть сообщения из украинских источников о том, что главком Сырский в неофициальном порядке и через различные каналы связи заявляет, что он был против этой операции, считая ее ошибочной», — отметил Меркурис на своем youtube-канале . Эксперт также подчеркнул, что подобные попытки снять с себя ответственность за провалы уже наблюдались ранее у других украинских военачальников. Ранее издание The Economist сообщило, что карьера Сырского находится под угрозой из-за попытки нападения на Курскую область. Операция подвергается резкой критике на Украине, и растущее число потерь на фронте ставит под сомнение будущее главкома ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский считает операцию в Курской области ошибочной. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис. «Есть сообщения из украинских источников о том, что главком Сырский в неофициальном порядке и через различные каналы связи заявляет, что он был против этой операции, считая ее ошибочной», — отметил Меркурис на своем youtube-канале. Эксперт также подчеркнул, что подобные попытки снять с себя ответственность за провалы уже наблюдались ранее у других украинских военачальников. Ранее издание The Economist сообщило, что карьера Сырского находится под угрозой из-за попытки нападения на Курскую область. Операция подвергается резкой критике на Украине, и растущее число потерь на фронте ставит под сомнение будущее главкома ВСУ.