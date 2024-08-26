26 августа 2024

Курганские силовики арестовали начальника крупного завода за поборы с работников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , арест, тюрьма, наказание, преступление, руки в наручниках, наручники, задержание
Силовики арестовали одного из начальников крупного завода в Кургане Фото:

Курганские силовики арестовали начальника участка формовки одного из ключевых предприятий региона. Его обвиняют в том, что он забирал премии у своих подчиненных. Об этом URA.RU сообщили источники из числа работников завода.

«В цех пришли силовики в масках и арестовали начальника участка формовки. Также силовики провели проверку в административном здании предприятия», — рассказали URA.RU очевидцы.

В силовом ведомстве информацию о задержании подозреваемого URA.RU пообещали прокомментировать позднее. Также комментарий по поводу инцидента с арестом был направлен в пресс-службу завода. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что на крупном заводе Кургана два начальника нескольких цехов выписывали премии рабочим, а потом забирали их себе. До этого за такие поборы один сотрудник одной из структур предприятия был осужден на 3,5 года условно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские силовики арестовали начальника участка формовки одного из ключевых предприятий региона. Его обвиняют в том, что он забирал премии у своих подчиненных. Об этом URA.RU сообщили источники из числа работников завода. «В цех пришли силовики в масках и арестовали начальника участка формовки. Также силовики провели проверку в административном здании предприятия», — рассказали URA.RU очевидцы. В силовом ведомстве информацию о задержании подозреваемого URA.RU пообещали прокомментировать позднее. Также комментарий по поводу инцидента с арестом был направлен в пресс-службу завода. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что на крупном заводе Кургана два начальника нескольких цехов выписывали премии рабочим, а потом забирали их себе. До этого за такие поборы один сотрудник одной из структур предприятия был осужден на 3,5 года условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...