Курганские силовики арестовали начальника крупного завода за поборы с работников

27 августа 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Силовики арестовали одного из начальников крупного завода в Кургане Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Курганские силовики арестовали начальника участка формовки одного из ключевых предприятий региона. Его обвиняют в том, что он забирал премии у своих подчиненных. Об этом URA.RU сообщили источники из числа работников завода. «В цех пришли силовики в масках и арестовали начальника участка формовки. Также силовики провели проверку в административном здании предприятия», — рассказали URA.RU очевидцы. В силовом ведомстве информацию о задержании подозреваемого URA.RU пообещали прокомментировать позднее. Также комментарий по поводу инцидента с арестом был направлен в пресс-службу завода. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что на крупном заводе Кургана два начальника нескольких цехов выписывали премии рабочим, а потом забирали их себе. До этого за такие поборы один сотрудник одной из структур предприятия был осужден на 3,5 года условно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские силовики арестовали начальника участка формовки одного из ключевых предприятий региона. Его обвиняют в том, что он забирал премии у своих подчиненных. Об этом URA.RU сообщили источники из числа работников завода. «В цех пришли силовики в масках и арестовали начальника участка формовки. Также силовики провели проверку в административном здании предприятия», — рассказали URA.RU очевидцы. В силовом ведомстве информацию о задержании подозреваемого URA.RU пообещали прокомментировать позднее. Также комментарий по поводу инцидента с арестом был направлен в пресс-службу завода. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что на крупном заводе Кургана два начальника нескольких цехов выписывали премии рабочим, а потом забирали их себе. До этого за такие поборы один сотрудник одной из структур предприятия был осужден на 3,5 года условно.