Mash: грузовой поезд сошел с рельс в Оренбуржье

В Оренбургской области грузовой поезд сошел с рельсов, в результате чего шесть вагонов столкнулись со складскими помещениями, находящимися в непосредственной близости от железнодорожных путей. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что в результате инцидента повреждения получили складские помещения, находящиеся близь путей. Предполагаемой причиной инцидента указывается ошибка машиниста.
Представители РЖД сообщили, что для устранения последствий аварии с места события в Оренбург из станции «Меновой двор» направлен восстановительный поезд. Отмечается, что никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет.
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