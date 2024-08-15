Mash: грузовой поезд сошел с рельс в Оренбуржье

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В Оренбургской области с рельсов сошел грузовой поезд, в результате инцидента пострадавших нет
В Оренбургской области с рельсов сошел грузовой поезд, в результате инцидента пострадавших нет Фото:

В Оренбургской области грузовой поезд сошел с рельсов, в результате чего шесть вагонов столкнулись со складскими помещениями, находящимися в непосредственной близости от железнодорожных путей. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что в результате инцидента повреждения получили складские помещения, находящиеся близь путей. Предполагаемой причиной инцидента указывается ошибка машиниста.

Представители РЖД сообщили, что для устранения последствий аварии с места события в Оренбург из станции «Меновой двор» направлен восстановительный поезд. Отмечается, что никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет.

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В Оренбургской области грузовой поезд сошел с рельсов, в результате чего шесть вагонов столкнулись со складскими помещениями, находящимися в непосредственной близости от железнодорожных путей. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что в результате инцидента повреждения получили складские помещения, находящиеся близь путей. Предполагаемой причиной инцидента указывается ошибка машиниста. Представители РЖД сообщили, что для устранения последствий аварии с места события в Оренбург из станции «Меновой двор» направлен восстановительный поезд. Отмечается, что никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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