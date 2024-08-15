112: в Иркутской области упал Ту-22м

В Иркутской области около села Михайловка упал бомбардировщик Ту-22м. Об этом сообщил telegram-канал 112. Предварительно, экипаж смог эвакуироваться.
«Бомбардировщик Ту-22м, предварительно, потерпел крушение в Черемховском районе в Иркутской области», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что экипаж катапультировался.
Отмечается, что еще до столкновения с землей бомбардировщик охватил огонь. Вылететь Ту-22м мог с аэродрома Белая в соседнем районе.
Как сообщили в Минобороны РФ, Ту-22м потерпел крушение при выполнении планового полета из-за технической неисправности. Угрозы жизни экипажа и разрушений нет.
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