112: в Иркутской области упал Ту-22м

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Разбился Ту-22М Иркутской области, предварительно, экипаж смог катапультироваться
Разбился Ту-22М Иркутской области, предварительно, экипаж смог катапультироваться Фото:

В Иркутской области около села Михайловка упал бомбардировщик Ту-22м. Об этом сообщил telegram-канал 112. Предварительно, экипаж смог эвакуироваться.

«Бомбардировщик Ту-22м, предварительно, потерпел крушение в Черемховском районе в Иркутской области», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что экипаж катапультировался.

Отмечается, что еще до столкновения с землей бомбардировщик охватил огонь. Вылететь Ту-22м мог с аэродрома Белая в соседнем районе.

Как сообщили в Минобороны РФ, Ту-22м потерпел крушение при выполнении планового полета из-за технической неисправности. Угрозы жизни экипажа и разрушений нет.

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В Иркутской области около села Михайловка упал бомбардировщик Ту-22м. Об этом сообщил telegram-канал 112. Предварительно, экипаж смог эвакуироваться. «Бомбардировщик Ту-22м, предварительно, потерпел крушение в Черемховском районе в Иркутской области», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что экипаж катапультировался. Отмечается, что еще до столкновения с землей бомбардировщик охватил огонь. Вылететь Ту-22м мог с аэродрома Белая в соседнем районе. Как сообщили в Минобороны РФ, Ту-22м потерпел крушение при выполнении планового полета из-за технической неисправности. Угрозы жизни экипажа и разрушений нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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