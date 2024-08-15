Эвакуация жителей приграничных районов Курской области в пункты временного размещения (ПВР) продолжается. Об этом сообщили в МЧС России.
«Сотрудники МЧС России помогают эвакуировать людей из Глушковского, Льговского и Рыльского районов в пункты временного размещения на безопасных территориях», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Там уточнили, что из Глушковского района жители расселились сегодня в один из ПВР в Курской области, развернутый правительством Москвы.
Власти Курской области объявили об обязательной эвакуации Глушковского района. Решение было принято оперативным штабом региона в связи с угрозой безопасности. Ранее там была объявлена добровольная эвакуация. На 1 января 2022 года население Глушковского района составляло 17,5 тысячи человек.
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