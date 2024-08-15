МЧС показало кадры эвакуации людей из Курской области. Видео

15 августа 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Из зон обстрелов увозят жителей Глушковского, Льговского и Рыльского районов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Эвакуация жителей приграничных районов Курской области в пункты временного размещения (ПВР) продолжается. Об этом сообщили в МЧС России. «Сотрудники МЧС России помогают эвакуировать людей из Глушковского, Льговского и Рыльского районов в пункты временного размещения на безопасных территориях», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Там уточнили, что из Глушковского района жители расселились сегодня в один из ПВР в Курской области, развернутый правительством Москвы. Власти Курской области объявили об обязательной эвакуации Глушковского района. Решение было принято оперативным штабом региона в связи с угрозой безопасности. Ранее там была объявлена добровольная эвакуация. На 1 января 2022 года население Глушковского района составляло 17,5 тысячи человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эвакуация жителей приграничных районов Курской области в пункты временного размещения (ПВР) продолжается. Об этом сообщили в МЧС России. «Сотрудники МЧС России помогают эвакуировать людей из Глушковского, Льговского и Рыльского районов в пункты временного размещения на безопасных территориях», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Там уточнили, что из Глушковского района жители расселились сегодня в один из ПВР в Курской области, развернутый правительством Москвы. Власти Курской области объявили об обязательной эвакуации Глушковского района. Решение было принято оперативным штабом региона в связи с угрозой безопасности. Ранее там была объявлена добровольная эвакуация. На 1 января 2022 года население Глушковского района составляло 17,5 тысячи человек.