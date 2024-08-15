15 августа 2024

МЧС показало кадры эвакуации людей из Курской области. Видео

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Из зон обстрелов увозят жителей Глушковского, Льговского и Рыльского районов Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Эвакуация жителей приграничных районов Курской области в пункты временного размещения (ПВР) продолжается. Об этом сообщили в МЧС России.

«Сотрудники МЧС России помогают эвакуировать людей из Глушковского, Льговского и Рыльского районов в пункты временного размещения на безопасных территориях», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Там уточнили, что из Глушковского района жители расселились сегодня в один из ПВР в Курской области, развернутый правительством Москвы.

Власти Курской области объявили об обязательной эвакуации Глушковского района. Решение было принято оперативным штабом региона в связи с угрозой безопасности. Ранее там была объявлена добровольная эвакуация. На 1 января 2022 года население Глушковского района составляло 17,5 тысячи человек.

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Эвакуация жителей приграничных районов Курской области в пункты временного размещения (ПВР) продолжается. Об этом сообщили в МЧС России. «Сотрудники МЧС России помогают эвакуировать людей из Глушковского, Льговского и Рыльского районов в пункты временного размещения на безопасных территориях», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Там уточнили, что из Глушковского района жители расселились сегодня в один из ПВР в Курской области, развернутый правительством Москвы. Власти Курской области объявили об обязательной эвакуации Глушковского района. Решение было принято оперативным штабом региона в связи с угрозой безопасности. Ранее там была объявлена добровольная эвакуация. На 1 января 2022 года население Глушковского района составляло 17,5 тысячи человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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