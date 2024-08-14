Смирнов объявил об эвакуации всего Глушковского района в Курской области

15 августа 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

Силовые структуры будут координировать выезд жителей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области объявили об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. «Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что координация выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников. Ране Смирнов сообщал об обязательной эвакуации поселка Глушково. Он отмечал, что решение было принято региональный оперативным штабом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области объявили об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. «Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что координация выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников. Ране Смирнов сообщал об обязательной эвакуации поселка Глушково. Он отмечал, что решение было принято региональный оперативным штабом.