Смирнов объявил об эвакуации всего Глушковского района в Курской области

Силовые структуры будут координировать выезд жителей
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В Курской области объявили об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
«Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что координация выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников.
Ране Смирнов сообщал об обязательной эвакуации поселка Глушково. Он отмечал, что решение было принято региональный оперативным штабом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.