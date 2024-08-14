14 августа 2024

Смирнов объявил об эвакуации всего Глушковского района в Курской области

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Силовые структуры будут координировать выезд жителей Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области объявили об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что координация выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников.

Ране Смирнов сообщал об обязательной эвакуации поселка Глушково. Он отмечал, что решение было принято региональный оперативным штабом.

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В Курской области объявили об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. «Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что координация выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников. Ране Смирнов сообщал об обязательной эвакуации поселка Глушково. Он отмечал, что решение было принято региональный оперативным штабом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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