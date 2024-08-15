Кухарук обозначил основную проблему Арктических районов ХМАО

В Березовском и Белоярском районах ХМАО, вошедших в Арктическую зону РФ, необходимо совершенствовать транспортную инраструктуру. Врио губернатора региона Руслан Кухарук после встречи с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым заявил, что Югра будет включена в федеральные программы в этом направлении.
«Реализовать в полной мере замыслы по развитию Березовского и Белоярского районов невозможно без повышения их транспортной доступности. Договорились о вхождении нашего региона в федеральные программы строительства социальной, транспортной инфраструктуры», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Он добавил, что вопрос является одним из главных запросов самих жителей. Развитие транспортных связей также даст дополнительный импульс сферам экономики, туризма, торговли и оказания услуг.
Также обсуждалась возможность включения проектов по строительству моста через Обь в Октябрьском районе и созданию железнодорожной ветки «Полуночная — Обская — Салехард» в Стратегию пространственного развития РФ. Кухаруе добавил, что в итогом обсуждения стало подписание соглашения о передаче части функций Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Фонду развития Югры.
Ранее Кухарук потребовал решить проблему продовольственной безопасности в арктической зоне ХМАО. Жители Белоярского района пожаловались ему на пустые полки в магазинах в межсезонье. Также глава региона оценил проект реализации моста через Обь в районе Андры. Предварительно потребуется от 70 до 100 миллиардов рублей.
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