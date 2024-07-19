Кухарук оценил стоимость строительства моста через Обь, который свяжет ХМАО и ЯНАО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук в ходе рабочей поездки в Белоярский район округа оценил проект реализации моста через Обь в районе Андры в 70-100 миллиардов рублей. Объект свяжет Югру, Ямал и Северный широтный ход — дорогу, которая в перспективе соединит регионы Урала и Сибири.
«Это очень финансово емкий проект. По предварительным оценкам, стоимость проекта — не менее 70 миллиардов рублей, а может быть, дойдет до 100, потому что мы понимаем, что мост требует подъездов к нему», — уточнил Кухарук.
По словам врио главы округа, проект стоит рассматривать именно в федеральном разрезе, поэтому и реализация должна лечь не только на Югру, но и на соседние регионы. Кроме того, к нему можно привлечь бизнес. Рассматривается возможность возвести мост в рамках концессионного соглашения. «Сегодня есть предложения и потенциальные источники — коммерческие организации, которые готовы финансово поучаствовать в формате концессионного соглашения, и соседние субъекты. Здесь нужно провести серьезную работу, мы договорились более предметно рассмотреть вопрос», — отметил глава региона.
Ранее URA.RU писало о том, что Кухарук потребовал решить проблему продовольственной безопасности в арктической зоне ХМАО. Жители Белоярского района пожаловались ему на пустые полки в магазинах в межсезонье.
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