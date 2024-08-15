15 августа 2024

У пермского ФК «Амкар» не получилось отстоять фирменный павильон с атрибутикой

Суд признал действующий магазин ФК «Амкар» в Перми самовольной постройкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, фк амкар, баннер
Fun-shop, где продают клубную атрибутику, признали подлежащим сносу Фото:

Действующий магазин ФК «Амкар» в Перми, где торгуют клубной атрибутикой, признали самовольной постройкой. Согласно решению суда, объект должен быть демонтирован.

«Суд установил, что спорный объект находится на земельном участке, который принадлежит муниципалитету и передан в бессрочное пользование краевому учреждению „Центр спортивной подготовки“. Павильон был установлен самовольно, без заключения договора аренды и согласования с пермским департаментом земельных отношений. <…> Таким образом, правовые основания размещения киоска на этом земельном участке отсутствуют», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Нестационарный торговый объект по улице Куйбышева, 95б/1 был установлен в 2016 году. В начале 2024 года пермские чиновники вынесли постановление о демонтаже киоска. После представители клуб направили заявление в Арбитражный суд Пермского края об оспаривании этого решения. В ФК «Амкар» отмечают, что попытаются договориться с властями о сохранении павильона или переносе его на другой участок недалеко от домашней арены.

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Действующий магазин ФК «Амкар» в Перми, где торгуют клубной атрибутикой, признали самовольной постройкой. Согласно решению суда, объект должен быть демонтирован. «Суд установил, что спорный объект находится на земельном участке, который принадлежит муниципалитету и передан в бессрочное пользование краевому учреждению „Центр спортивной подготовки“. Павильон был установлен самовольно, без заключения договора аренды и согласования с пермским департаментом земельных отношений. <…> Таким образом, правовые основания размещения киоска на этом земельном участке отсутствуют», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Нестационарный торговый объект по улице Куйбышева, 95б/1 был установлен в 2016 году. В начале 2024 года пермские чиновники вынесли постановление о демонтаже киоска. После представители клуб направили заявление в Арбитражный суд Пермского края об оспаривании этого решения. В ФК «Амкар» отмечают, что попытаются договориться с властями о сохранении павильона или переносе его на другой участок недалеко от домашней арены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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