У пермского ФК «Амкар» не получилось отстоять фирменный павильон с атрибутикой

Суд признал действующий магазин ФК «Амкар» в Перми самовольной постройкой

Fun-shop, где продают клубную атрибутику, признали подлежащим сносу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Действующий магазин ФК «Амкар» в Перми, где торгуют клубной атрибутикой, признали самовольной постройкой. Согласно решению суда, объект должен быть демонтирован.

«Суд установил, что спорный объект находится на земельном участке, который принадлежит муниципалитету и передан в бессрочное пользование краевому учреждению „Центр спортивной подготовки“. Павильон был установлен самовольно, без заключения договора аренды и согласования с пермским департаментом земельных отношений. <…> Таким образом, правовые основания размещения киоска на этом земельном участке отсутствуют», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Нестационарный торговый объект по улице Куйбышева, 95б/1 был установлен в 2016 году. В начале 2024 года пермские чиновники вынесли постановление о демонтаже киоска. После представители клуб направили заявление в Арбитражный суд Пермского края об оспаривании этого решения. В ФК «Амкар» отмечают, что попытаются договориться с властями о сохранении павильона или переносе его на другой участок недалеко от домашней арены.