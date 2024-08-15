15 августа 2024

Стало известно о значительных потерях ВСУ в Белгородской области

WP: многие боевики ВСУ погибли при попытке нападения на Белгородскую область
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Попытка вторжения ВСУ под Белгород привела к большим потерям боевиков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Попытка ВСУ провести нападение на Белгородскую область завершилась неудачей и привела к значительным потерям среди украинских боевиков, сообщает Washington Post. Большинство участников атаки либо погибли, либо были ранены.

«Многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить. Обстрелы оставались такими интенсивными, что выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней, пока утром в четверг не прибыла бронетехника, чтобы эвакуировать их для оказания медицинской помощи», — пишет издание.

Washington Post отмечает резкий контраст между тяжелыми боями и оптимистичным настроем украинских чиновников. Это подчеркивает сложность и неоднозначность текущего положения на фронте, говорится в материале.

Генштаб подготовил план действий от нападений ВСУ в Белгородской области. При этом, в МЧС заявляли, что обстановка в Белгородской области остается напряженной. Ранее там ввели режим ЧС из-за обстрелов ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Попытка ВСУ провести нападение на Белгородскую область завершилась неудачей и привела к значительным потерям среди украинских боевиков, сообщает Washington Post. Большинство участников атаки либо погибли, либо были ранены. «Многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить. Обстрелы оставались такими интенсивными, что выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней, пока утром в четверг не прибыла бронетехника, чтобы эвакуировать их для оказания медицинской помощи», — пишет издание. Washington Post отмечает резкий контраст между тяжелыми боями и оптимистичным настроем украинских чиновников. Это подчеркивает сложность и неоднозначность текущего положения на фронте, говорится в материале. Генштаб подготовил план действий от нападений ВСУ в Белгородской области. При этом, в МЧС заявляли, что обстановка в Белгородской области остается напряженной. Ранее там ввели режим ЧС из-за обстрелов ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...