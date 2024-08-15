Попытка ВСУ провести нападение на Белгородскую область завершилась неудачей и привела к значительным потерям среди украинских боевиков, сообщает Washington Post. Большинство участников атаки либо погибли, либо были ранены.
«Многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить. Обстрелы оставались такими интенсивными, что выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней, пока утром в четверг не прибыла бронетехника, чтобы эвакуировать их для оказания медицинской помощи», — пишет издание.
Washington Post отмечает резкий контраст между тяжелыми боями и оптимистичным настроем украинских чиновников. Это подчеркивает сложность и неоднозначность текущего положения на фронте, говорится в материале.
Генштаб подготовил план действий от нападений ВСУ в Белгородской области. При этом, в МЧС заявляли, что обстановка в Белгородской области остается напряженной. Ранее там ввели режим ЧС из-за обстрелов ВСУ.
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