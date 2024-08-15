Стало известно о значительных потерях ВСУ в Белгородской области

WP: многие боевики ВСУ погибли при попытке нападения на Белгородскую область

16 августа 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

Попытка вторжения ВСУ под Белгород привела к большим потерям боевиков Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытка ВСУ провести нападение на Белгородскую область завершилась неудачей и привела к значительным потерям среди украинских боевиков, сообщает Washington Post. Большинство участников атаки либо погибли, либо были ранены. «Многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить. Обстрелы оставались такими интенсивными, что выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней, пока утром в четверг не прибыла бронетехника, чтобы эвакуировать их для оказания медицинской помощи», — пишет издание. Washington Post отмечает резкий контраст между тяжелыми боями и оптимистичным настроем украинских чиновников. Это подчеркивает сложность и неоднозначность текущего положения на фронте, говорится в материале. Генштаб подготовил план действий от нападений ВСУ в Белгородской области. При этом, в МЧС заявляли, что обстановка в Белгородской области остается напряженной. Ранее там ввели режим ЧС из-за обстрелов ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Попытка ВСУ провести нападение на Белгородскую область завершилась неудачей и привела к значительным потерям среди украинских боевиков, сообщает Washington Post. Большинство участников атаки либо погибли, либо были ранены. «Многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить. Обстрелы оставались такими интенсивными, что выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней, пока утром в четверг не прибыла бронетехника, чтобы эвакуировать их для оказания медицинской помощи», — пишет издание. Washington Post отмечает резкий контраст между тяжелыми боями и оптимистичным настроем украинских чиновников. Это подчеркивает сложность и неоднозначность текущего положения на фронте, говорится в материале. Генштаб подготовил план действий от нападений ВСУ в Белгородской области. При этом, в МЧС заявляли, что обстановка в Белгородской области остается напряженной. Ранее там ввели режим ЧС из-за обстрелов ВСУ.