Патрушев обвинил Запад в намерении лишить Россию выхода в Балтийское море

16 августа 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев считает, что НАТО готовится нарастить присутствие в Черном море Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Западные страны намерены превратить Балтийское море во «внутреннее море» НАТО, лишив Россию выхода к нему. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. «Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во „внутреннее море“ альянса, используя для этого новоиспеченные страны НАТО — Швецию и Финляндию», — указал Патрушев в интервью «Известиям». По его мнению, НАТО активно готовится нарастить присутствие в Черном море. Патрушев также отметил, что стратегия Запада направлена на сковывание России и на Черном море, где натовцы планируют усилить свое присутствие, что противоречит Конвенции Монтре. США и их союзники, по словам Патрушева, игнорируют международные договоренности или пытаются их пересмотреть для расширения своего влияния в Мировом океане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные страны намерены превратить Балтийское море во «внутреннее море» НАТО, лишив Россию выхода к нему. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. «Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во „внутреннее море“ альянса, используя для этого новоиспеченные страны НАТО — Швецию и Финляндию», — указал Патрушев в интервью «Известиям». По его мнению, НАТО активно готовится нарастить присутствие в Черном море. Патрушев также отметил, что стратегия Запада направлена на сковывание России и на Черном море, где натовцы планируют усилить свое присутствие, что противоречит Конвенции Монтре. США и их союзники, по словам Патрушева, игнорируют международные договоренности или пытаются их пересмотреть для расширения своего влияния в Мировом океане.