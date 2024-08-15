15 августа 2024

Патрушев обвинил Запад в намерении лишить Россию выхода в Балтийское море

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Совещение с Патрушевым. Курган, патрушев николай
Николай Патрушев считает, что НАТО готовится нарастить присутствие в Черном море Фото:

Западные страны намерены превратить Балтийское море во «внутреннее море» НАТО, лишив Россию выхода к нему. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во „внутреннее море“ альянса, используя для этого новоиспеченные страны НАТО — Швецию и Финляндию», — указал Патрушев в интервью «Известиям». По его мнению, НАТО активно готовится нарастить присутствие в Черном море.

Патрушев также отметил, что стратегия Запада направлена на сковывание России и на Черном море, где натовцы планируют усилить свое присутствие, что противоречит Конвенции Монтре. США и их союзники, по словам Патрушева, игнорируют международные договоренности или пытаются их пересмотреть для расширения своего влияния в Мировом океане.

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Западные страны намерены превратить Балтийское море во «внутреннее море» НАТО, лишив Россию выхода к нему. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. «Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во „внутреннее море“ альянса, используя для этого новоиспеченные страны НАТО — Швецию и Финляндию», — указал Патрушев в интервью «Известиям». По его мнению, НАТО активно готовится нарастить присутствие в Черном море. Патрушев также отметил, что стратегия Запада направлена на сковывание России и на Черном море, где натовцы планируют усилить свое присутствие, что противоречит Конвенции Монтре. США и их союзники, по словам Патрушева, игнорируют международные договоренности или пытаются их пересмотреть для расширения своего влияния в Мировом океане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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