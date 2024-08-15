15 августа 2024

«Ведомости»: в правительстве подготовили главный нацпроект по развитию экономики

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Проект потребует 2,7 триллиона рублей из федерального бюджета Фото:

Правительство России доработало национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», направленный на обеспечение устойчивого развития и экономического суверенитета страны. Об этом сообщает источник, близкий к правительству. Проект структурирован по восьми ключевым направлениям и потребует 2,7 триллиона рублей из федерального бюджета.

«Изменения в нацпроекте включают расширение его структуры, в том числе добавление технологического блока, что увеличило запрос на финансирование по сравнению с июльской версией проекта. Тогда предполагалось выделение 1,9 триллиона рублей», — пишут «Ведомости», ссылаясь на источник. Предполагается, что новая версия будет представлена на заседании президиума по стратегическому развитию в сентябре.

Нацпроект нацелен на достижение десяти верхнеуровневых показателей в период с 2025 по 2030 годы, которые согласуются с KPI майского указа президента по направлению «устойчивая и динамичная экономика». В документе также рассматривается альтернативный, консервативный сценарий с меньшим объемом финансирования — 2 триллиона рублей и корректировкой целевых показателей в сторону понижения.

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Правительство России доработало национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», направленный на обеспечение устойчивого развития и экономического суверенитета страны. Об этом сообщает источник, близкий к правительству. Проект структурирован по восьми ключевым направлениям и потребует 2,7 триллиона рублей из федерального бюджета. «Изменения в нацпроекте включают расширение его структуры, в том числе добавление технологического блока, что увеличило запрос на финансирование по сравнению с июльской версией проекта. Тогда предполагалось выделение 1,9 триллиона рублей», — пишут «Ведомости», ссылаясь на источник. Предполагается, что новая версия будет представлена на заседании президиума по стратегическому развитию в сентябре. Нацпроект нацелен на достижение десяти верхнеуровневых показателей в период с 2025 по 2030 годы, которые согласуются с KPI майского указа президента по направлению «устойчивая и динамичная экономика». В документе также рассматривается альтернативный, консервативный сценарий с меньшим объемом финансирования — 2 триллиона рублей и корректировкой целевых показателей в сторону понижения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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