«Ведомости»: в правительстве подготовили главный нацпроект по развитию экономики

16 августа 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

Проект потребует 2,7 триллиона рублей из федерального бюджета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство России доработало национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», направленный на обеспечение устойчивого развития и экономического суверенитета страны. Об этом сообщает источник, близкий к правительству. Проект структурирован по восьми ключевым направлениям и потребует 2,7 триллиона рублей из федерального бюджета. «Изменения в нацпроекте включают расширение его структуры, в том числе добавление технологического блока, что увеличило запрос на финансирование по сравнению с июльской версией проекта. Тогда предполагалось выделение 1,9 триллиона рублей», — пишут «Ведомости», ссылаясь на источник. Предполагается, что новая версия будет представлена на заседании президиума по стратегическому развитию в сентябре. Нацпроект нацелен на достижение десяти верхнеуровневых показателей в период с 2025 по 2030 годы, которые согласуются с KPI майского указа президента по направлению «устойчивая и динамичная экономика». В документе также рассматривается альтернативный, консервативный сценарий с меньшим объемом финансирования — 2 триллиона рублей и корректировкой целевых показателей в сторону понижения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России доработало национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», направленный на обеспечение устойчивого развития и экономического суверенитета страны. Об этом сообщает источник, близкий к правительству. Проект структурирован по восьми ключевым направлениям и потребует 2,7 триллиона рублей из федерального бюджета. «Изменения в нацпроекте включают расширение его структуры, в том числе добавление технологического блока, что увеличило запрос на финансирование по сравнению с июльской версией проекта. Тогда предполагалось выделение 1,9 триллиона рублей», — пишут «Ведомости», ссылаясь на источник. Предполагается, что новая версия будет представлена на заседании президиума по стратегическому развитию в сентябре. Нацпроект нацелен на достижение десяти верхнеуровневых показателей в период с 2025 по 2030 годы, которые согласуются с KPI майского указа президента по направлению «устойчивая и динамичная экономика». В документе также рассматривается альтернативный, консервативный сценарий с меньшим объемом финансирования — 2 триллиона рублей и корректировкой целевых показателей в сторону понижения.