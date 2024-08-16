С чем ни в коем случае нельзя есть грибы

Диетолог Лазуренко: грибы не надо употреблять с молоком, алкоголем и цитрусовыми

16 августа 2024 в 06:20 Размер текста - 17 +

Россиянам назвали самые не сочетаемые с грибами продукты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Грибы не следует сочетать с молоком, алкоголем, кисломолочными продуктами и цитрусовыми, так как это может вызвать расстройство пищеварения. Об этом предупредила диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко. «Молоко может замедлить процесс переваривания грибов и вызвать дискомфорт в желудке. Употребление грибов в сочетании с алкоголем может вызвать пищеварительные проблемы и негативно сказаться на общем самочувствии. Токсины, содержащиеся в некоторых грибах, под воздействием алкоголя могут вызвать отправление», — пояснила Наталья Лазуренко в беседе с NEWS.ru . По словам врача, некоторые люди могут испытывать дискомфорт в желудке при одновременном употреблении грибов и свежих кисломолочных продуктов, таких как йогурт или кефир. Также употребление грибов вместе с цитрусовыми фруктами может стать причиной пищеварительных проблем. Ранее россиянам объяснили, почему ни в коем случае нельзя есть переросшие грибы. А из материала URA.RU вы узнаете о топ-10 самых ядовитых грибов страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Грибы не следует сочетать с молоком, алкоголем, кисломолочными продуктами и цитрусовыми, так как это может вызвать расстройство пищеварения. Об этом предупредила диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко. «Молоко может замедлить процесс переваривания грибов и вызвать дискомфорт в желудке. Употребление грибов в сочетании с алкоголем может вызвать пищеварительные проблемы и негативно сказаться на общем самочувствии. Токсины, содержащиеся в некоторых грибах, под воздействием алкоголя могут вызвать отправление», — пояснила Наталья Лазуренко в беседе с NEWS.ru. По словам врача, некоторые люди могут испытывать дискомфорт в желудке при одновременном употреблении грибов и свежих кисломолочных продуктов, таких как йогурт или кефир. Также употребление грибов вместе с цитрусовыми фруктами может стать причиной пищеварительных проблем. Ранее россиянам объяснили, почему ни в коем случае нельзя есть переросшие грибы. А из материала URA.RU вы узнаете о топ-10 самых ядовитых грибов страны.