С чем ни в коем случае нельзя есть грибы

Диетолог Лазуренко: грибы не надо употреблять с молоком, алкоголем и цитрусовыми
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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, гриб, грибной сезон
Россиянам назвали самые не сочетаемые с грибами продукты Фото:

Грибы не следует сочетать с молоком, алкоголем, кисломолочными продуктами и цитрусовыми, так как это может вызвать расстройство пищеварения. Об этом предупредила диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко.

«Молоко может замедлить процесс переваривания грибов и вызвать дискомфорт в желудке. Употребление грибов в сочетании с алкоголем может вызвать пищеварительные проблемы и негативно сказаться на общем самочувствии. Токсины, содержащиеся в некоторых грибах, под воздействием алкоголя могут вызвать отправление», — пояснила Наталья Лазуренко в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, некоторые люди могут испытывать дискомфорт в желудке при одновременном употреблении грибов и свежих кисломолочных продуктов, таких как йогурт или кефир. Также употребление грибов вместе с цитрусовыми фруктами может стать причиной пищеварительных проблем.

Ранее россиянам объяснили, почему ни в коем случае нельзя есть переросшие грибы. А из материала URA.RU вы узнаете о топ-10 самых ядовитых грибов страны.

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Грибы не следует сочетать с молоком, алкоголем, кисломолочными продуктами и цитрусовыми, так как это может вызвать расстройство пищеварения. Об этом предупредила диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко. «Молоко может замедлить процесс переваривания грибов и вызвать дискомфорт в желудке. Употребление грибов в сочетании с алкоголем может вызвать пищеварительные проблемы и негативно сказаться на общем самочувствии. Токсины, содержащиеся в некоторых грибах, под воздействием алкоголя могут вызвать отправление», — пояснила Наталья Лазуренко в беседе с NEWS.ru. По словам врача, некоторые люди могут испытывать дискомфорт в желудке при одновременном употреблении грибов и свежих кисломолочных продуктов, таких как йогурт или кефир. Также употребление грибов вместе с цитрусовыми фруктами может стать причиной пищеварительных проблем. Ранее россиянам объяснили, почему ни в коем случае нельзя есть переросшие грибы. А из материала URA.RU вы узнаете о топ-10 самых ядовитых грибов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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