С чем ни в коем случае нельзя есть грибы

Грибы не следует сочетать с молоком, алкоголем, кисломолочными продуктами и цитрусовыми, так как это может вызвать расстройство пищеварения. Об этом предупредила диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко.
«Молоко может замедлить процесс переваривания грибов и вызвать дискомфорт в желудке. Употребление грибов в сочетании с алкоголем может вызвать пищеварительные проблемы и негативно сказаться на общем самочувствии. Токсины, содержащиеся в некоторых грибах, под воздействием алкоголя могут вызвать отправление», — пояснила Наталья Лазуренко в беседе с
По словам врача, некоторые люди могут испытывать дискомфорт в желудке при одновременном употреблении грибов и свежих кисломолочных продуктов, таких как йогурт или кефир. Также употребление грибов вместе с цитрусовыми фруктами может стать причиной пищеварительных проблем.
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