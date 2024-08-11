Почему ни в коем случае нельзя есть переросшие грибы

На Урале нашли огромные грибы
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Употребление старых грибов может вызвать серьезное отравление Фото:

Огромный 29-сантиметровую лисичку нашли жители Курганской области. Стоит отметить, что размер грибов может свидетельствовать об их зрелости. Чаще всего большие грибы уже считаются перезрелыми и употреблять их не рекомендуется. Почему ни в коем случае нельзя есть переросшие грибы — в материале URA.RU.

Чем опасны перезрелые грибы

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Старые грибы опасно употреблять, в них содержатся вредные вещества
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Многие переросшие грибы содержат в себе опасные тяжелые металлы: ртуть, свинец, медь и пестициды. Съев такой гриб, человек может получить серьезное отравление. Из почвы старые грибы впитывают радиоактивный цезий-137. Кроме того, в них могут содержаться личинки насекомых, грибки и бактерии, а также патогенные микроорганизмы: стафилококки, сальмонеллы, энтерококки, протей, стрептококки, клебсиеллы и кишечная палочка. Попадая в организм, они могут вызвать серьезное инфекционное заболевание и интоксикацию. Также опасны плесневые грибы, они могут поражать печень.

Что случится, если съесть старый гриб

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Переросшие грибы начинают разрушаться после этапа зрелости
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Грибы, прошедшие стадию зрелости, начинают впитывать вредные вещества и саморазрушаться. В них образуются токсические вещества, которые при употреблении попадают в организм. По словам миколога Михаила Вишневского, от одного съеденного гриба ничего страшного не случится. Однако, если регулярно употреблять старые грибы без достаточной термообработки, в организме может произойти интоксикация, передает слова Вишневского «Аргументы и факты».

В какой части гриба больше опасных веществ

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Больше всего опасных веществ содержится в шляпке гриба
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Основное скопление опасных веществ в грибе находится на шляпке и под ней. На ножке их значительно меньше. Чем меньше осадков на улице, тем больше вредных веществ впитывает гриб. Кроме того, их количество будет больше в грибах, которые выросли на увлажненной почве.

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Огромный 29-сантиметровую лисичку нашли жители Курганской области. Стоит отметить, что размер грибов может свидетельствовать об их зрелости. Чаще всего большие грибы уже считаются перезрелыми и употреблять их не рекомендуется. Почему ни в коем случае нельзя есть переросшие грибы — в материале URA.RU. Многие переросшие грибы содержат в себе опасные тяжелые металлы: ртуть, свинец, медь и пестициды. Съев такой гриб, человек может получить серьезное отравление. Из почвы старые грибы впитывают радиоактивный цезий-137. Кроме того, в них могут содержаться личинки насекомых, грибки и бактерии, а также патогенные микроорганизмы: стафилококки, сальмонеллы, энтерококки, протей, стрептококки, клебсиеллы и кишечная палочка. Попадая в организм, они могут вызвать серьезное инфекционное заболевание и интоксикацию. Также опасны плесневые грибы, они могут поражать печень. Грибы, прошедшие стадию зрелости, начинают впитывать вредные вещества и саморазрушаться. В них образуются токсические вещества, которые при употреблении попадают в организм. По словам миколога Михаила Вишневского, от одного съеденного гриба ничего страшного не случится. Однако, если регулярно употреблять старые грибы без достаточной термообработки, в организме может произойти интоксикация, передает слова Вишневского «Аргументы и факты». Основное скопление опасных веществ в грибе находится на шляпке и под ней. На ножке их значительно меньше. Чем меньше осадков на улице, тем больше вредных веществ впитывает гриб. Кроме того, их количество будет больше в грибах, которые выросли на увлажненной почве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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