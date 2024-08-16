ВС РФ освободили от ВСУ еще один пункт в Курской области

Российские военные выбили украинских бойцов из села Снагость в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщает Mash.
«Сейчас на данной территории началась зачистка. Кроме того, в течение ночи серьезные бои разворачивались в селе Крупец Рыльского района. Помимо этого атаку противника удалось отразить в селе Глушково», — отмечают авторы канала. Сообщение передает «
Ранее сообщалось, что в Курской области ВС РФ удалось зачистить Мартыновку от украинских военных. Об этом писал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Украинские военные начали атаковать регион с 6 августа. Бои все еще продолжаются, однако ВСУ теперь не пытаются прорваться вглубь российской территории. Их цель — удержать те территории, которые они успели захватить, говорил Алаудинов.
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