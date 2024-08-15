ВС РФ освободили Мартыновку в Курской области: главное о СВО за 15 августа

Алаудинов: ВС РФ зачищают от ВСУ Мартыновку в Курской области

15 августа 2024 в 21:59 Размер текста - 17 +

ВС РФ за день освободили от ВСУ три населенных пункта: Ивановку в ДНР, Крупец и Мартыновку в Курской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Населенный пункт Мартыновка в Курской области был полностью защищен от формирований ВСУ. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он отметил, что аналогичные операции проводятся в Черкасском Поречном и Русском Поречном. ВС РФ также удалось освободить населенный пункт Ивановка Донецкой Народной Республики (ДНР) и восстановить контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области. Главное об СВО на 15 августа — в материале URA.RU. ВСУ в Курской области Алаудинов о ситуации в регионе Новость по теме ВС РФ зачистили Мартыновку от ВСУ и работают в Судже: заявления Алаудинова о ситуации под Курском Алаудинов заявил о зачистке населенных пунктов в Курской области, включая освобожденную от противника Мартыновку. Операции проводятся в рамках действий на суджанском направлении, а также в Черкасском и Русском Поречном. Он также отметил, что украинские военные направили значительные силы в приграничный российский регион. По словам Алаудинова, ВС РФ осведомлены о переброске украинских резервов и готовы контролировать ситуацию. Восстановление контроля над населенным пунктом Крупец ВС РФ завершили уничтожение противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец. По словам Минобороны страны, российские военные также пресекли попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории. Уничтожение РСЗО HIMARS ВС РФ нанесли удар по пусковой установке РСЗО HIMARS в Сумской области, с которой велись обстрелы Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. Атака российских военных привела к уничтожению установки вместе с дополнительным комплектом снарядов и двумя автомобилями охранения. Пленные украинские военные Опубликовано видео допроса шести украинских военных, взятых в плен в Курской области. Солдаты ВСУ сообщили о быстром попадании в плен и обстреле, который привел к потерям. Принадлежат вражеские бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и 154-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Успешный удар вертолета Ка-52 Экипаж армейской авиации вертолета Ка-52 успешно нанес удар по скоплению живой силы и технике ВСУ в Курской области, используя неуправляемые и управляемые ракеты «Вихрь». Об этом сообщили в Минобороны РФ. После атаки экипаж выполнил противоракетный маневр и вернулся на базу. Артиллерийский залп по позициям на Южно-Донецком направлении Российский расчет РСЗО «Ураган» ударил по временному пункту дислокации ВСУ. По словам министерства обороны РФ, координаты размещения украинских военных получены от воздушной разведки. Успешность атаки подтверждена кадрами объективного контроля. Успехи группировки войск «Центр» в Донецкой Народной Республике Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Ивановка Донецкой Народной Республики. По словам военного ведомства, ВС РФ успешно отразили семь контратак бригад ВСУ. В результате столкновений противник потерял до 470 военнослужащих и технику, передает Пятый канал. США предоставили Украине помощь на сумму свыше 174 $ млрд По данным совместного отчета Минобороны, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию, общий объем финансовой помощи США Украине и на укрепление НАТО с февраля 2022 года превысил 174 млрд долларов. В данную сумму входит и согласованный в апреле пакет помощи в размере 61 млрд долларов. В отчете также указывается недостаток боеприпасов у украинской армии для проведения крупномасштабных противодействий, а преимуществом российской стороны называют «воздушное и наземное пространство». Занятие выгодных позиций в ЛНР новых рубежей Бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции в Луганской Народной Республике. По словам Минобороны РФ, ВС РФ также нанесли поражения формированиям ВСУ, в результате чего противник потерял до 470 военнослужащих, американские боевую машину пехоты «Bradley» и боевую бронированную машину «MaxxPro», два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Населенный пункт Мартыновка в Курской области был полностью защищен от формирований ВСУ. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он отметил, что аналогичные операции проводятся в Черкасском Поречном и Русском Поречном. ВС РФ также удалось освободить населенный пункт Ивановка Донецкой Народной Республики (ДНР) и восстановить контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области. Главное об СВО на 15 августа — в материале URA.RU. Алаудинов заявил о зачистке населенных пунктов в Курской области, включая освобожденную от противника Мартыновку. Операции проводятся в рамках действий на суджанском направлении, а также в Черкасском и Русском Поречном. Он также отметил, что украинские военные направили значительные силы в приграничный российский регион. По словам Алаудинова, ВС РФ осведомлены о переброске украинских резервов и готовы контролировать ситуацию. ВС РФ завершили уничтожение противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец. По словам Минобороны страны, российские военные также пресекли попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории. ВС РФ нанесли удар по пусковой установке РСЗО HIMARS в Сумской области, с которой велись обстрелы Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. Атака российских военных привела к уничтожению установки вместе с дополнительным комплектом снарядов и двумя автомобилями охранения. Опубликовано видео допроса шести украинских военных, взятых в плен в Курской области. Солдаты ВСУ сообщили о быстром попадании в плен и обстреле, который привел к потерям. Принадлежат вражеские бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и 154-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Экипаж армейской авиации вертолета Ка-52 успешно нанес удар по скоплению живой силы и технике ВСУ в Курской области, используя неуправляемые и управляемые ракеты «Вихрь». Об этом сообщили в Минобороны РФ. После атаки экипаж выполнил противоракетный маневр и вернулся на базу. Российский расчет РСЗО «Ураган» ударил по временному пункту дислокации ВСУ. По словам министерства обороны РФ, координаты размещения украинских военных получены от воздушной разведки. Успешность атаки подтверждена кадрами объективного контроля. Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Ивановка Донецкой Народной Республики. По словам военного ведомства, ВС РФ успешно отразили семь контратак бригад ВСУ. В результате столкновений противник потерял до 470 военнослужащих и технику, передает Пятый канал. По данным совместного отчета Минобороны, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию, общий объем финансовой помощи США Украине и на укрепление НАТО с февраля 2022 года превысил 174 млрд долларов. В данную сумму входит и согласованный в апреле пакет помощи в размере 61 млрд долларов. В отчете также указывается недостаток боеприпасов у украинской армии для проведения крупномасштабных противодействий, а преимуществом российской стороны называют «воздушное и наземное пространство». Бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции в Луганской Народной Республике. По словам Минобороны РФ, ВС РФ также нанесли поражения формированиям ВСУ, в результате чего противник потерял до 470 военнослужащих, американские боевую машину пехоты «Bradley» и боевую бронированную машину «MaxxPro», два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.