В деревне Татарской Еманзельге в Красноуфимске (Свердловская область) почти месяц не могут найти пропавшего 20-летнего Данила Багаутдинова с ДЦП. Об этом URA.RU сообщила его мама Алфина.
«Мы обыскали всю деревню. Данила нигде нет», — сказала собеседница агентства.
Парень приехал в деревню с семьей, чтобы отпраздновать день рождения тети. Вечером 21 июля Данил вышел из дома в неизвестном направлении. Его поисками занимались сотни волонтеров и полицейских.
Данил объявлен в федеральный розыск. В базе он числится пропавшим без вести. Его приметы: рост — 175 сантиметров, темно-русые волосы и светло-серые глаза. Был одет в черную футболку, белые шорты и синие шлепки.
Если вам известно местоположение юноши, сообщите волонтерам по номеру — 8 (800) 700-54-52. Также можно обратиться в МВД — 8 (343) 947-63-22.
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