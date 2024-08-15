Пропавшего парня с ДЦП почти месяц ищут в свердловской глубинке. Фото

В Красноуфимске с конца июля ищут пропавшего парня с ДЦП

16 августа 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Парень ушел из дома 21 июля и пропал Фото: Сергей Русанов © URA.RU В деревне Татарской Еманзельге в Красноуфимске (Свердловская область) почти месяц не могут найти пропавшего 20-летнего Данила Багаутдинова с ДЦП. Об этом URA.RU сообщила его мама Алфина. «Мы обыскали всю деревню. Данила нигде нет», — сказала собеседница агентства. Парень приехал в деревню с семьей, чтобы отпраздновать день рождения тети. Вечером 21 июля Данил вышел из дома в неизвестном направлении. Его поисками занимались сотни волонтеров и полицейских. Данил объявлен в федеральный розыск. В базе он числится пропавшим без вести. Его приметы: рост — 175 сантиметров, темно-русые волосы и светло-серые глаза. Был одет в черную футболку, белые шорты и синие шлепки. Если вам известно местоположение юноши, сообщите волонтерам по номеру — 8 (800) 700-54-52. Также можно обратиться в МВД — 8 (343) 947-63-22. Карточка Данила в базе МВД Фото: база МВД Ориентировка на Данила «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Татарской Еманзельге в Красноуфимске (Свердловская область) почти месяц не могут найти пропавшего 20-летнего Данила Багаутдинова с ДЦП. Об этом URA.RU сообщила его мама Алфина. «Мы обыскали всю деревню. Данила нигде нет», — сказала собеседница агентства. Парень приехал в деревню с семьей, чтобы отпраздновать день рождения тети. Вечером 21 июля Данил вышел из дома в неизвестном направлении. Его поисками занимались сотни волонтеров и полицейских. Данил объявлен в федеральный розыск. В базе он числится пропавшим без вести. Его приметы: рост — 175 сантиметров, темно-русые волосы и светло-серые глаза. Был одет в черную футболку, белые шорты и синие шлепки. Если вам известно местоположение юноши, сообщите волонтерам по номеру — 8 (800) 700-54-52. Также можно обратиться в МВД — 8 (343) 947-63-22.