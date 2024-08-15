15 августа 2024

Пропавшего парня с ДЦП почти месяц ищут в свердловской глубинке. Фото

В Красноуфимске с конца июля ищут пропавшего парня с ДЦП
© Служба новостей «URA.RU»
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Парень ушел из дома 21 июля и пропал Фото:

В деревне Татарской Еманзельге в Красноуфимске (Свердловская область) почти месяц не могут найти пропавшего 20-летнего Данила Багаутдинова с ДЦП. Об этом URA.RU сообщила его мама Алфина.

«Мы обыскали всю деревню. Данила нигде нет», — сказала собеседница агентства.

Парень приехал в деревню с семьей, чтобы отпраздновать день рождения тети. Вечером 21 июля Данил вышел из дома в неизвестном направлении. Его поисками занимались сотни волонтеров и полицейских.

Данил объявлен в федеральный розыск. В базе он числится пропавшим без вести. Его приметы: рост — 175 сантиметров, темно-русые волосы и светло-серые глаза. Был одет в черную футболку, белые шорты и синие шлепки.

Если вам известно местоположение юноши, сообщите волонтерам по номеру — 8 (800) 700-54-52. Также можно обратиться в МВД — 8 (343) 947-63-22.

Карточка Данила в базе МВД
Карточка Данила в базе МВД
Фото:
Ориентировка на Данила
Ориентировка на Данила
Фото:

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В деревне Татарской Еманзельге в Красноуфимске (Свердловская область) почти месяц не могут найти пропавшего 20-летнего Данила Багаутдинова с ДЦП. Об этом URA.RU сообщила его мама Алфина. «Мы обыскали всю деревню. Данила нигде нет», — сказала собеседница агентства. Парень приехал в деревню с семьей, чтобы отпраздновать день рождения тети. Вечером 21 июля Данил вышел из дома в неизвестном направлении. Его поисками занимались сотни волонтеров и полицейских. Данил объявлен в федеральный розыск. В базе он числится пропавшим без вести. Его приметы: рост — 175 сантиметров, темно-русые волосы и светло-серые глаза. Был одет в черную футболку, белые шорты и синие шлепки. Если вам известно местоположение юноши, сообщите волонтерам по номеру — 8 (800) 700-54-52. Также можно обратиться в МВД — 8 (343) 947-63-22.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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