В деревне Татарская Еманзельга Красноуфимского округа Свердловской области пропал 20-летний Данил Багаутдинов. Его местоположение неизвестно с 21 июля. Молодой человек нуждается в медицинской помощи, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропал Багаутдинов Данил Рамильевич, 20 лет. Деревня Татарская Еманзельга, Красноуфимский округ, Свердловская область. 21 июля 2024 года не вернулся с прогулки. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Рост молодого человека — 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые. На момент пропажи был одет в черную футболку, белые шорты и синие шлепки.
Если вам известно что-то о местоположении пропавшего, то сообщите о нем по номеру отряда 8 800 700 54 52. Также можно поделиться информацией о молодом человеке с инфоргом отряда 8 965 533 33 99 (Юлия).
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