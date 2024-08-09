Нидерланды разрешили ВСУ использовать F-16 для ударов по России

09 августа 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Нидерланды разрешили Украине бить по российским территориям при помощи истребителей F-16 Фото: Министерство обороны Великобритании Для украинской армии нет никаких правовых ограничений по использованию американских истребителей F-16. Так в посольстве Нидерландов высказались по поводу эксплуатации ВСУ данных военных самолетов. В том числе Киев может применять истребители для атак по российским территориям, уточнили нидерландские истребители. «Нет каких-либо юридических ограничений для применения [ВСУ] различных видов вооружений против легитимных военных целей на российской территории и над ней», — заключили в посольстве Нидерландов. Сообщение передает « Газета.ру ». Украина 31 июля официально получила первую партию истребителей F-16 от стран Запада. Среди тех, кто согласился поставить F-16 Киеву, как раз были Нидерланды. Сообщается, что Украина получила всего лишь 10 самолетов, хотя было обещано 79 единиц. Ранее в США неоднократно призывали Украину прекратить бить по энергетической инфраструктуре РФ, писала Financilal Times. Ранее F-16 заметили над частью Херсонской области, которая принадлежит РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для украинской армии нет никаких правовых ограничений по использованию американских истребителей F-16. Так в посольстве Нидерландов высказались по поводу эксплуатации ВСУ данных военных самолетов. В том числе Киев может применять истребители для атак по российским территориям, уточнили нидерландские истребители. «Нет каких-либо юридических ограничений для применения [ВСУ] различных видов вооружений против легитимных военных целей на российской территории и над ней», — заключили в посольстве Нидерландов. Сообщение передает «Газета.ру». Украина 31 июля официально получила первую партию истребителей F-16 от стран Запада. Среди тех, кто согласился поставить F-16 Киеву, как раз были Нидерланды. Сообщается, что Украина получила всего лишь 10 самолетов, хотя было обещано 79 единиц. Ранее в США неоднократно призывали Украину прекратить бить по энергетической инфраструктуре РФ, писала Financilal Times. Ранее F-16 заметили над частью Херсонской области, которая принадлежит РФ.