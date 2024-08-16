Куйвашев сменил переговорщика с семьей миллиардера Тетюхина по выкупу госпиталя

Министра Карлова отправили на переговоры по выкупу госпиталя Тетюхина

16 августа 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Подход Андрея Карлова, говорят, будет более мягким Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отправляет на переговоры по выкупу госпиталя имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле главу областного минздрава Андрея Карлова. По данным URA.RU, он сменит замгубернатора Алексея Кузнецова (курирует МУГИСО), у которого договориться с наследниками миллиардера не получилось. «Кузнецов довел позицию наследников до губернатора — обсуждать продажу они отказываются, тогда тактику было решено сменить. Теперь договариваться будет Карлов, делая акцент на то, какой будет польза от продажи для учреждения (сейчас оно не дозагружено, — прим. URA.RU), для пациентов», — поделился собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, свердловские власти хотят полностью выкупить госпиталь, где проводят сложнейшие операции по эндопротезированию, у наследников Владислава Тетюхина, экс-совладельца «ВСМПО-Ависма», чтобы перепрофилировать его под детские операции. Освоение новых услуг позволит привлечь федеральные квоты, которых учреждению не хватает. Сейчас же региону через Корпорацию развития Среднего Урала принадлежит только 30% акций. Нынешние собственники продавать его отказываются из-за сомнений морального толка — Владислав Тетюхин создавал госпиталь как благотворительный проект. Его сын Дмитрий на вопрос корреспондента в мессенджере о том, действительно ли ведутся переговоры о продаже, не ответил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отправляет на переговоры по выкупу госпиталя имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле главу областного минздрава Андрея Карлова. По данным URA.RU, он сменит замгубернатора Алексея Кузнецова (курирует МУГИСО), у которого договориться с наследниками миллиардера не получилось. «Кузнецов довел позицию наследников до губернатора — обсуждать продажу они отказываются, тогда тактику было решено сменить. Теперь договариваться будет Карлов, делая акцент на то, какой будет польза от продажи для учреждения (сейчас оно не дозагружено, — прим. URA.RU), для пациентов», — поделился собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, свердловские власти хотят полностью выкупить госпиталь, где проводят сложнейшие операции по эндопротезированию, у наследников Владислава Тетюхина, экс-совладельца «ВСМПО-Ависма», чтобы перепрофилировать его под детские операции. Освоение новых услуг позволит привлечь федеральные квоты, которых учреждению не хватает. Сейчас же региону через Корпорацию развития Среднего Урала принадлежит только 30% акций. Нынешние собственники продавать его отказываются из-за сомнений морального толка — Владислав Тетюхин создавал госпиталь как благотворительный проект. Его сын Дмитрий на вопрос корреспондента в мессенджере о том, действительно ли ведутся переговоры о продаже, не ответил.