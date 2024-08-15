Чем известен новый глава Щучанского округа Курганской области Самохвалов

Щучанский округ Курганской области возглавил Павел Самохвалов

16 августа 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Новый глава Щучанского округа Павел Самохвал начинал в округе как директор школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Замена глав курганских округов Новым главой Щучанского муниципального округа Курганской области стал Павел Самохвалов, который последние несколько месяцев исполнял обязанности главы. URA.RU собрало информацию о том, чем занимался чиновник раньше. Образование Он начал свой образовательный путь в Челябинском юридическом колледже, где в 2006 году получил квалификацию бухгалтера, а затем техника по программному обеспечению в 2007 году. Продолжая свое обучение, Самохвалов стал экономистом, окончив Южно-Уральский профессиональный институт в 2009 году. Он также повышал свою квалификацию в области конфигурирования системы 1С, безопасности и охраны труда и управлении персоналом. Работа в Челябинске Он руководил коммерческим отделением и преподавал экономические дисциплины в Челябинском техникуме торговли и художественных промыслов, а также работал специалистом по настройке системы 1С: Бухгалтерия как индивидуальный предприниматель. В его профессиональной карьере также значатся должности руководителя отделения и директора в различных учебных центрах, где он преподавал курсы по программе 1С. Переезд в Щучье В 2022 году он с супругой переехал в Щучье из Челябинска. Он возглавил школу №1, а его жена Оксана — школу №3. На этом месте у них был конфликт с местным управлением образования. В итоге супругов вынудили уволиться, но позже они восстановились через суд. В октябре 2023 года Самохвалов стал замглавы Щучанского округа. Через месяц он уже хотел уволиться, но в итоге остался, и уже в марте стал исполнять обязанности главы. Депутаты окружной думы избрали Самохвалова главой 16 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым главой Щучанского муниципального округа Курганской области стал Павел Самохвалов, который последние несколько месяцев исполнял обязанности главы. URA.RU собрало информацию о том, чем занимался чиновник раньше. Он начал свой образовательный путь в Челябинском юридическом колледже, где в 2006 году получил квалификацию бухгалтера, а затем техника по программному обеспечению в 2007 году. Продолжая свое обучение, Самохвалов стал экономистом, окончив Южно-Уральский профессиональный институт в 2009 году. Он также повышал свою квалификацию в области конфигурирования системы 1С, безопасности и охраны труда и управлении персоналом. Он руководил коммерческим отделением и преподавал экономические дисциплины в Челябинском техникуме торговли и художественных промыслов, а также работал специалистом по настройке системы 1С: Бухгалтерия как индивидуальный предприниматель. В его профессиональной карьере также значатся должности руководителя отделения и директора в различных учебных центрах, где он преподавал курсы по программе 1С. В 2022 году он с супругой переехал в Щучье из Челябинска. Он возглавил школу №1, а его жена Оксана — школу №3. На этом месте у них был конфликт с местным управлением образования. В итоге супругов вынудили уволиться, но позже они восстановились через суд. В октябре 2023 года Самохвалов стал замглавы Щучанского округа. Через месяц он уже хотел уволиться, но в итоге остался, и уже в марте стал исполнять обязанности главы. Депутаты окружной думы избрали Самохвалова главой 16 августа.