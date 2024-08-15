15 августа 2024

Чем известен новый глава Щучанского округа Курганской области Самохвалов

Щучанский округ Курганской области возглавил Павел Самохвалов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Курган, депутат, чиновник, заседание, собрание, руки
Новый глава Щучанского округа Павел Самохвал начинал в округе как директор школы Фото:
новость из сюжета
Замена глав курганских округов

Новым главой Щучанского муниципального округа Курганской области стал Павел Самохвалов, который последние несколько месяцев исполнял обязанности главы. URA.RU собрало информацию о том, чем занимался чиновник раньше.

Образование

Он начал свой образовательный путь в Челябинском юридическом колледже, где в 2006 году получил квалификацию бухгалтера, а затем техника по программному обеспечению в 2007 году. Продолжая свое обучение, Самохвалов стал экономистом, окончив Южно-Уральский профессиональный институт в 2009 году. Он также повышал свою квалификацию в области конфигурирования системы 1С, безопасности и охраны труда и управлении персоналом.

Работа в Челябинске

Он руководил коммерческим отделением и преподавал экономические дисциплины в Челябинском техникуме торговли и художественных промыслов, а также работал специалистом по настройке системы 1С: Бухгалтерия как индивидуальный предприниматель. В его профессиональной карьере также значатся должности руководителя отделения и директора в различных учебных центрах, где он преподавал курсы по программе 1С.

Переезд в Щучье

В 2022 году он с супругой переехал в Щучье из Челябинска. Он возглавил школу №1, а его жена Оксана — школу №3. На этом месте у них был конфликт с местным управлением образования. В итоге супругов вынудили уволиться, но позже они восстановились через суд. В октябре 2023 года Самохвалов стал замглавы Щучанского округа. Через месяц он уже хотел уволиться, но в итоге остался, и уже в марте стал исполнять обязанности главы. Депутаты окружной думы избрали Самохвалова главой 16 августа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым главой Щучанского муниципального округа Курганской области стал Павел Самохвалов, который последние несколько месяцев исполнял обязанности главы. URA.RU собрало информацию о том, чем занимался чиновник раньше. Он начал свой образовательный путь в Челябинском юридическом колледже, где в 2006 году получил квалификацию бухгалтера, а затем техника по программному обеспечению в 2007 году. Продолжая свое обучение, Самохвалов стал экономистом, окончив Южно-Уральский профессиональный институт в 2009 году. Он также повышал свою квалификацию в области конфигурирования системы 1С, безопасности и охраны труда и управлении персоналом. Он руководил коммерческим отделением и преподавал экономические дисциплины в Челябинском техникуме торговли и художественных промыслов, а также работал специалистом по настройке системы 1С: Бухгалтерия как индивидуальный предприниматель. В его профессиональной карьере также значатся должности руководителя отделения и директора в различных учебных центрах, где он преподавал курсы по программе 1С. В 2022 году он с супругой переехал в Щучье из Челябинска. Он возглавил школу №1, а его жена Оксана — школу №3. На этом месте у них был конфликт с местным управлением образования. В итоге супругов вынудили уволиться, но позже они восстановились через суд. В октябре 2023 года Самохвалов стал замглавы Щучанского округа. Через месяц он уже хотел уволиться, но в итоге остался, и уже в марте стал исполнять обязанности главы. Депутаты окружной думы избрали Самохвалова главой 16 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...