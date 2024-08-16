Челябинский педагог стал мэром курганского округа. Фото

Главой Щучанского округа Курганской области стал Павел Самохвалов

16 августа 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

В Щучанском муниципальном округе Курганской области выбрали нового главу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Замена глав курганских округов Главой Щучанского муниципального округа Курганской области стал и. о. первого заместителя главы, который последние месяцы руководил округом, Павел Самохвалов. Это решение было принято на заседании окружной думы. До 2022 года он преподавал в Челябинске, а после стал директором школы в Щучье, где работал до перехода в администрацию. «Новым главой стал Павел Самохвалов. Девять депутатов поддержали его кандидатуру. Двое проголосовали за начальника отдела ЗАГС администрации Марию Александрову», — сообщил URA.RU источник, связанный с местными властями. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей думы и администрации округа. До начала конкурса по отбору кандидатов на пост главы от участия в нем отказался и. о. замглавы Щучанского округа Андрей Бывакин, а предприниматель Татьяна Шавлова сняла свою кандидатуру уже перед выборами. Также в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы хотел участвовать челябинский предприниматель Максим Якуньков, но он подал неполный пакет документов. Бывший глава округа Геннадий Подкорытов был отстранен от должности 27 февраля. При этом срок его полномочий истекал в 2027 году. По словам источников URA.RU, связанных с властями, у жителей и руководства региона уже возникали вопросы к Подкорытову, касающиеся проблем с водоснабжением, канализацией, благоустройством и уборкой территории округа. Павел Самохвалов несколько месяцев исполнял обязанности главы Фото: сайт администрации Щучанского округа Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главой Щучанского муниципального округа Курганской области стал и. о. первого заместителя главы, который последние месяцы руководил округом, Павел Самохвалов. Это решение было принято на заседании окружной думы. До 2022 года он преподавал в Челябинске, а после стал директором школы в Щучье, где работал до перехода в администрацию. «Новым главой стал Павел Самохвалов. Девять депутатов поддержали его кандидатуру. Двое проголосовали за начальника отдела ЗАГС администрации Марию Александрову», — сообщил URA.RU источник, связанный с местными властями. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей думы и администрации округа. До начала конкурса по отбору кандидатов на пост главы от участия в нем отказался и. о. замглавы Щучанского округа Андрей Бывакин, а предприниматель Татьяна Шавлова сняла свою кандидатуру уже перед выборами. Также в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы хотел участвовать челябинский предприниматель Максим Якуньков, но он подал неполный пакет документов. Бывший глава округа Геннадий Подкорытов был отстранен от должности 27 февраля. При этом срок его полномочий истекал в 2027 году. По словам источников URA.RU, связанных с властями, у жителей и руководства региона уже возникали вопросы к Подкорытову, касающиеся проблем с водоснабжением, канализацией, благоустройством и уборкой территории округа.