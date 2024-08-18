Прокуратура хочет вернуть курганского адвоката Константинову в СИЗО

19 августа 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Прокуратура подала жалобу на решение суда в пользу адвоката из Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело на курганского адвоката Константинову Прокурор подал жалобу на решение суда, которое отменило СИЗО для курганского адвоката Елены Константиновой. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам. «Подана жалоба прокурором на решение об отмене избранной меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили источники. По их данным, ведомство пытается оспорить решение апелляции, отменившее СИЗО для адвоката. Информация нашла подтверждение в материалах Седьмого кассационного суда. Туда поступила жалоба прокурора на судебное решение в рамках судебного контроля. Согласно картотеке, оспаривается решение об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд выпустил из СИЗО обвиняемого по делу о соучастии в побеге и двух фальсификациях доказательств о тяжком преступлении. Такие обвинения в середине мая следователи предъявили курганскому адвокату Константиновой. По ходатайству следователей она была помещена в СИЗО на два месяца, но апелляция отменила данное решение. Жалоба ведомства пока не рассмотрена. Редакция обратилась за разъяснениями к адвокату. Константинова объяснила, что у нет комментариев применительно к данной информации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокурор подал жалобу на решение суда, которое отменило СИЗО для курганского адвоката Елены Константиновой. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам. «Подана жалоба прокурором на решение об отмене избранной меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили источники. По их данным, ведомство пытается оспорить решение апелляции, отменившее СИЗО для адвоката. Информация нашла подтверждение в материалах Седьмого кассационного суда. Туда поступила жалоба прокурора на судебное решение в рамках судебного контроля. Согласно картотеке, оспаривается решение об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд выпустил из СИЗО обвиняемого по делу о соучастии в побеге и двух фальсификациях доказательств о тяжком преступлении. Такие обвинения в середине мая следователи предъявили курганскому адвокату Константиновой. По ходатайству следователей она была помещена в СИЗО на два месяца, но апелляция отменила данное решение. Жалоба ведомства пока не рассмотрена. Редакция обратилась за разъяснениями к адвокату. Константинова объяснила, что у нет комментариев применительно к данной информации.