18 августа 2024
17 августа 2024

Прокуратура хочет вернуть курганского адвоката Константинову в СИЗО

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Судебное заседание по уголовному дела директора аэропорта Коваленко. Курган , прокурор, судебное заседание, судья, следователь, суд, обвинительная речь, речь прокурора
Прокуратура подала жалобу на решение суда в пользу адвоката из Кургана Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело на курганского адвоката Константинову

Прокурор подал жалобу на решение суда, которое отменило СИЗО для курганского адвоката Елены Константиновой. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Подана жалоба прокурором на решение об отмене избранной меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили источники. По их данным, ведомство пытается оспорить решение апелляции, отменившее СИЗО для адвоката.

Информация нашла подтверждение в материалах Седьмого кассационного суда. Туда поступила жалоба прокурора на судебное решение в рамках судебного контроля. Согласно картотеке, оспаривается решение об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд выпустил из СИЗО обвиняемого по делу о соучастии в побеге и двух фальсификациях доказательств о тяжком преступлении. Такие обвинения в середине мая следователи предъявили курганскому адвокату Константиновой. По ходатайству следователей она была помещена в СИЗО на два месяца, но апелляция отменила данное решение.

Жалоба ведомства пока не рассмотрена. Редакция обратилась за разъяснениями к адвокату. Константинова объяснила, что у нет комментариев применительно к данной информации.

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Прокурор подал жалобу на решение суда, которое отменило СИЗО для курганского адвоката Елены Константиновой. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам. «Подана жалоба прокурором на решение об отмене избранной меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили источники. По их данным, ведомство пытается оспорить решение апелляции, отменившее СИЗО для адвоката. Информация нашла подтверждение в материалах Седьмого кассационного суда. Туда поступила жалоба прокурора на судебное решение в рамках судебного контроля. Согласно картотеке, оспаривается решение об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд выпустил из СИЗО обвиняемого по делу о соучастии в побеге и двух фальсификациях доказательств о тяжком преступлении. Такие обвинения в середине мая следователи предъявили курганскому адвокату Константиновой. По ходатайству следователей она была помещена в СИЗО на два месяца, но апелляция отменила данное решение. Жалоба ведомства пока не рассмотрена. Редакция обратилась за разъяснениями к адвокату. Константинова объяснила, что у нет комментариев применительно к данной информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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