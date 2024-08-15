15 августа 2024

Курганцы раскупили почти все новые квартиры в элитном микрорайоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилье, окна, недвижимость, продажа квартир, жилые дома, многоквартирный дом, квартиры, новостройка
В Шевелевке почти не осталось квартир в новостройках Фото:

В элитном микрорайоне Кургана, Шевелевке практически не осталось квартир в новостройке. Покупатели почти раскупили все жилплощади, которые предлагали застройщики. Это заметила корреспондент URA.RU во время анализа рынка новостроек в Кургане.

«В Шевелевке осталась к продаже только одна квартира в новостройке. Во всех остальных домах нового жилья уже не осталось. Вероятно, что курганцы все раскупили», — передает корреспондент URA.RU.

При этом, на сайтах «Циан» и «Авито Недвижимость» видно, что очень много предложений в Шевелевке — это продажа вторичных квартир. В общей сложности на сайтах создано более сотни объявлений. Ценовой диапазон квартир в микрорайоне составляет от трех до восьми миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что цены на новостройки в Кургане до конца 2024 года останутся стабильными, несмотря на общероссийское снижение стоимости жилья. Основная причина заключается в изменениях условий льготной ипотеки и сокращении государственной поддержки, которые не затронули регион.

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В элитном микрорайоне Кургана, Шевелевке практически не осталось квартир в новостройке. Покупатели почти раскупили все жилплощади, которые предлагали застройщики. Это заметила корреспондент URA.RU во время анализа рынка новостроек в Кургане. «В Шевелевке осталась к продаже только одна квартира в новостройке. Во всех остальных домах нового жилья уже не осталось. Вероятно, что курганцы все раскупили», — передает корреспондент URA.RU. При этом, на сайтах «Циан» и «Авито Недвижимость» видно, что очень много предложений в Шевелевке — это продажа вторичных квартир. В общей сложности на сайтах создано более сотни объявлений. Ценовой диапазон квартир в микрорайоне составляет от трех до восьми миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что цены на новостройки в Кургане до конца 2024 года останутся стабильными, несмотря на общероссийское снижение стоимости жилья. Основная причина заключается в изменениях условий льготной ипотеки и сокращении государственной поддержки, которые не затронули регион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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