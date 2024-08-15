Курганцы раскупили почти все новые квартиры в элитном микрорайоне

В элитном микрорайоне Кургана, Шевелевке практически не осталось квартир в новостройке. Покупатели почти раскупили все жилплощади, которые предлагали застройщики. Это заметила корреспондент URA.RU во время анализа рынка новостроек в Кургане.
«В Шевелевке осталась к продаже только одна квартира в новостройке. Во всех остальных домах нового жилья уже не осталось. Вероятно, что курганцы все раскупили», — передает корреспондент URA.RU.
При этом, на сайтах «Циан» и «Авито Недвижимость» видно, что очень много предложений в Шевелевке — это продажа вторичных квартир. В общей сложности на сайтах создано более сотни объявлений. Ценовой диапазон квартир в микрорайоне составляет от трех до восьми миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало, что цены на новостройки в Кургане до конца 2024 года останутся стабильными, несмотря на общероссийское снижение стоимости жилья. Основная причина заключается в изменениях условий льготной ипотеки и сокращении государственной поддержки, которые не затронули регион.
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В элитном микрорайоне Кургана, Шевелевке практически не осталось квартир в новостройке. Покупатели почти раскупили все жилплощади, которые предлагали застройщики. Это заметила корреспондент URA.RU во время анализа рынка новостроек в Кургане. «В Шевелевке осталась к продаже только одна квартира в новостройке. Во всех остальных домах нового жилья уже не осталось. Вероятно, что курганцы все раскупили», — передает корреспондент URA.RU. При этом, на сайтах «Циан» и «Авито Недвижимость» видно, что очень много предложений в Шевелевке — это продажа вторичных квартир. В общей сложности на сайтах создано более сотни объявлений. Ценовой диапазон квартир в микрорайоне составляет от трех до восьми миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что цены на новостройки в Кургане до конца 2024 года останутся стабильными, несмотря на общероссийское снижение стоимости жилья. Основная причина заключается в изменениях условий льготной ипотеки и сокращении государственной поддержки, которые не затронули регион.