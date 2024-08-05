Курганский рынок новостроек устоит перед трендом на снижение цен в России

Курганские новостройки не будут падать в цене до конца года

06 августа 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Несмотря на общероссийский прогноз, новостройки в Кургане не будут дешеветь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Цены на новостройки в Кургане до конца 2024 года останутся стабильными, несмотря на общероссийское снижение стоимости жилья. Основная причина заключается в изменениях условий льготной ипотеки и сокращении государственной поддержки, которые не затронули регион. Таким прогнозом с корреспондентом URA.RU поделился руководитель Центра ипотеки и недвижимости «Резиденция» Станислав Тястов. «В Кургане семейная ипотека осталась без изменений, в отличие от многих других регионов, где условия стали строже. Из-за этого в регионе не стоит ожидать такого падения цен на новостройки к концу года», — отмечает Тястов. В частности, ограничения по возрасту детей и максимальной сумме кредита не коснулись курганских семей, что позволяет им продолжать пользоваться прежними условиями льготной ипотеки. В других городах, таких как Екатеринбург, из-за установленных лимитов в шесть миллионов рублей на семейную ипотеку, многие семьи не могут позволить себе покупку жилья без дополнительного финансирования. Тястов пояснил, что это приводит к удорожанию ежемесячных платежей и снижению спроса на новостройки. В Кургане же, где стоимость квартир ниже, данный лимит оказывается достаточным для приобретения жилья, что поддерживает стабильность цен на рынке новостроек. Ранее URA.RU писало, что ведущий аналитик банка Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что из-за сокращения выдачи льготной ипотеки цены на жилье в новостройках могут понизиться к концу 2024 года. Показатели могут варьироваться от 10 до 20 процентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на новостройки в Кургане до конца 2024 года останутся стабильными, несмотря на общероссийское снижение стоимости жилья. Основная причина заключается в изменениях условий льготной ипотеки и сокращении государственной поддержки, которые не затронули регион. Таким прогнозом с корреспондентом URA.RU поделился руководитель Центра ипотеки и недвижимости «Резиденция» Станислав Тястов. «В Кургане семейная ипотека осталась без изменений, в отличие от многих других регионов, где условия стали строже. Из-за этого в регионе не стоит ожидать такого падения цен на новостройки к концу года», — отмечает Тястов. В частности, ограничения по возрасту детей и максимальной сумме кредита не коснулись курганских семей, что позволяет им продолжать пользоваться прежними условиями льготной ипотеки. В других городах, таких как Екатеринбург, из-за установленных лимитов в шесть миллионов рублей на семейную ипотеку, многие семьи не могут позволить себе покупку жилья без дополнительного финансирования. Тястов пояснил, что это приводит к удорожанию ежемесячных платежей и снижению спроса на новостройки. В Кургане же, где стоимость квартир ниже, данный лимит оказывается достаточным для приобретения жилья, что поддерживает стабильность цен на рынке новостроек. Ранее URA.RU писало, что ведущий аналитик банка Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что из-за сокращения выдачи льготной ипотеки цены на жилье в новостройках могут понизиться к концу 2024 года. Показатели могут варьироваться от 10 до 20 процентов.