Главврач челябинской больницы Тарасов: не затягивайте с вакцинацией от гриппа

16 августа 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Иммунитет против гриппа нарабатывается месяц Фото: Илья Московец © URA.RU Жителям Челябинской области не стоит затягивать с проведением вакцинации против гриппа, так как иммунитет нарабатывается за месяц. Об этом заявил главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов. «Настоятельно рекомендую южноуральцам не затягивать с вакцинацией. Важно получить защиту еще до начала сезонного роста заболеваемости, ведь на формирование специфического иммунитета необходим месяц», — цитируют слова Тарасова в пресс-службе регионального минздрава. Тарасов добавил, что вакцинация против гриппа является наиболее эффективной профилактикой. Уже осенью вирусы гриппа начнут циркулировать среди жителей региона и в трудовых коллективах, поэтому стоит поставить прививку уже сейчас. Вакцина от гриппа поступила в Челябинскую область в начале августа. Первая партия содержит более 500 тысяч доз вакцины от гриппа «Совигрипп», «Ультрикс» и «ФЛЮ-М», которые рекомендованы в качестве профилактики гриппа для взрослых и детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Челябинской области не стоит затягивать с проведением вакцинации против гриппа, так как иммунитет нарабатывается за месяц. Об этом заявил главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов. «Настоятельно рекомендую южноуральцам не затягивать с вакцинацией. Важно получить защиту еще до начала сезонного роста заболеваемости, ведь на формирование специфического иммунитета необходим месяц», — цитируют слова Тарасова в пресс-службе регионального минздрава. Тарасов добавил, что вакцинация против гриппа является наиболее эффективной профилактикой. Уже осенью вирусы гриппа начнут циркулировать среди жителей региона и в трудовых коллективах, поэтому стоит поставить прививку уже сейчас. Вакцина от гриппа поступила в Челябинскую область в начале августа. Первая партия содержит более 500 тысяч доз вакцины от гриппа «Совигрипп», «Ультрикс» и «ФЛЮ-М», которые рекомендованы в качестве профилактики гриппа для взрослых и детей.