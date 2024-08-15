15 августа 2024

Главврач челябинской больницы Тарасов: не затягивайте с вакцинацией от гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, медик, грипп, прививка, здоровье, медицина, вакцина
Иммунитет против гриппа нарабатывается месяц Фото:

Жителям Челябинской области не стоит затягивать с проведением вакцинации против гриппа, так как иммунитет нарабатывается за месяц. Об этом заявил главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов.

«Настоятельно рекомендую южноуральцам не затягивать с вакцинацией. Важно получить защиту еще до начала сезонного роста заболеваемости, ведь на формирование специфического иммунитета необходим месяц», — цитируют слова Тарасова в пресс-службе регионального минздрава.

Тарасов добавил, что вакцинация против гриппа является наиболее эффективной профилактикой. Уже осенью вирусы гриппа начнут циркулировать среди жителей региона и в трудовых коллективах, поэтому стоит поставить прививку уже сейчас.

Вакцина от гриппа поступила в Челябинскую область в начале августа. Первая партия содержит более 500 тысяч доз вакцины от гриппа «Совигрипп», «Ультрикс» и «ФЛЮ-М», которые рекомендованы в качестве профилактики гриппа для взрослых и детей.

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Жителям Челябинской области не стоит затягивать с проведением вакцинации против гриппа, так как иммунитет нарабатывается за месяц. Об этом заявил главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов. «Настоятельно рекомендую южноуральцам не затягивать с вакцинацией. Важно получить защиту еще до начала сезонного роста заболеваемости, ведь на формирование специфического иммунитета необходим месяц», — цитируют слова Тарасова в пресс-службе регионального минздрава. Тарасов добавил, что вакцинация против гриппа является наиболее эффективной профилактикой. Уже осенью вирусы гриппа начнут циркулировать среди жителей региона и в трудовых коллективах, поэтому стоит поставить прививку уже сейчас. Вакцина от гриппа поступила в Челябинскую область в начале августа. Первая партия содержит более 500 тысяч доз вакцины от гриппа «Совигрипп», «Ультрикс» и «ФЛЮ-М», которые рекомендованы в качестве профилактики гриппа для взрослых и детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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