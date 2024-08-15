Главврач челябинской больницы Тарасов: не затягивайте с вакцинацией от гриппа

Жителям Челябинской области не стоит затягивать с проведением вакцинации против гриппа, так как иммунитет нарабатывается за месяц. Об этом заявил главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов.
«Настоятельно рекомендую южноуральцам не затягивать с вакцинацией. Важно получить защиту еще до начала сезонного роста заболеваемости, ведь на формирование специфического иммунитета необходим месяц», — цитируют слова Тарасова в пресс-службе регионального минздрава.
Тарасов добавил, что вакцинация против гриппа является наиболее эффективной профилактикой. Уже осенью вирусы гриппа начнут циркулировать среди жителей региона и в трудовых коллективах, поэтому стоит поставить прививку уже сейчас.
Вакцина от гриппа поступила в Челябинскую область в начале августа. Первая партия содержит более 500 тысяч доз вакцины от гриппа «Совигрипп», «Ультрикс» и «ФЛЮ-М», которые рекомендованы в качестве профилактики гриппа для взрослых и детей.
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