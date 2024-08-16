Возле объекта энергетического объекта в Курской области упала ракета

МЧС: предположительно, ракета «Точка-У» упала возле ТЭК в Курской области
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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, обломки, ракета, точка у, обстрел, терракт
Возле энергетического комплекса в Курской области могла упасть ракета «Точка-У» Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Предположительно ракета «Точка-У» упала возле энергетического объекта в Курской области. Об этом сообщает МЧС РФ.

«Ракета, предположительно, „Точка-У“ упала возле энергетического объекта в Курской области», — передает сообщение МЧС ТАСС. На данный момент проводится обезвреживание ракеты.

Бои в Курской области длятся уже 10 дней. ВС РФ 16 августа освободили от Вооруженных сил Украины два населенных пункта под Курском.

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Предположительно ракета «Точка-У» упала возле энергетического объекта в Курской области. Об этом сообщает МЧС РФ. «Ракета, предположительно, „Точка-У“ упала возле энергетического объекта в Курской области», — передает сообщение МЧС ТАСС. На данный момент проводится обезвреживание ракеты. Бои в Курской области длятся уже 10 дней. ВС РФ 16 августа освободили от Вооруженных сил Украины два населенных пункта под Курском.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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