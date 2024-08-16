Возле объекта энергетического объекта в Курской области упала ракета

МЧС: предположительно, ракета «Точка-У» упала возле ТЭК в Курской области

16 августа 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Возле энергетического комплекса в Курской области могла упасть ракета «Точка-У» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Предположительно ракета «Точка-У» упала возле энергетического объекта в Курской области. Об этом сообщает МЧС РФ. «Ракета, предположительно, „Точка-У“ упала возле энергетического объекта в Курской области», — передает сообщение МЧС ТАСС. На данный момент проводится обезвреживание ракеты. Бои в Курской области длятся уже 10 дней. ВС РФ 16 августа освободили от Вооруженных сил Украины два населенных пункта под Курском. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предположительно ракета «Точка-У» упала возле энергетического объекта в Курской области. Об этом сообщает МЧС РФ. «Ракета, предположительно, „Точка-У“ упала возле энергетического объекта в Курской области», — передает сообщение МЧС ТАСС. На данный момент проводится обезвреживание ракеты. Бои в Курской области длятся уже 10 дней. ВС РФ 16 августа освободили от Вооруженных сил Украины два населенных пункта под Курском.