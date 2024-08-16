Возле объекта энергетического объекта в Курской области упала ракета

Возле энергетического комплекса в Курской области могла упасть ракета «Точка-У»
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Предположительно ракета «Точка-У» упала возле энергетического объекта в Курской области. Об этом сообщает МЧС РФ.
«Ракета, предположительно, „Точка-У“ упала возле энергетического объекта в Курской области», — передает сообщение МЧС ТАСС. На данный момент проводится обезвреживание ракеты.
Бои в Курской области длятся уже 10 дней. ВС РФ 16 августа освободили от Вооруженных сил Украины два населенных пункта под Курском.
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