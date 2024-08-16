Российские солдаты освободили от ВСУ три населенных пункта: карта СВО на 16 августа

Российские солдаты освободили Снагость в Курской области

16 августа 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

ВСУ планомерно заставляют покидать территории в Курской области Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные в Курской области уничтожили шесть десантников из 80-й бригады ВСУ. Ранее стало известно, что им приказывали расстреливать мирное население. Также за последние сутки солдаты ВС РФ освободили три населенных пункта — Ивановку (ДНР), а также Мартыновку и Снагость на курском направлении. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Обозначения на карте Карта URA.RU Обстановка в Курской области Российский расчет комплекса «Искандер» уничтожил американскую систему залпового огня HIMARS в зоне СВО. В Минобороны РФ подчеркнули, что именно с нее велся ракетный обстрел Курской области. Еще одна установка была уничтожена в Сумской области, граничащей с Курской. Кроме того, российские военные на вертолетах Ми-28H ударили по скоплениям украинских сил в приграничном районе. Атака была произведена управляемыми ракетами «Вихрь». Как рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, ВСУ полностью сменили тактику ведения боевых действий в российском регионе. Если изначально они предпринимали попытки продвижения вглубь российской территории, то сейчас, наоборот, пытаются удержать территории в приграничной зоне. Для этого они стягивают свои силы со всех направлений на территории Украины в попытках расшить плацдарм. Об этом же пишут и российские военкоры «Русской весны». Ранее власти региона объявили эвакуацию населения из Глушковского района. Также Алаудинов писал, что ВСУ за сутки предприняли пару неудачных попыток продвинуть линию фронта в Курской области. Населенный пункт Мартыновка в Курской области полностью защищен. Были ликвидированы все украинские солдаты на его территории, отметил Алаудинов. Российские морпехи из 810-й бригады захватили в приграничной зоне американский БТР Hummer. Также российские солдаты продолжают бои в Судже. Они смогли удержать восточную окраину города. Гражданское население до этого удалось полностью эвакуировать, отмечают российские военкоры. Их слова передает Readovka. Британская газета Sun также писала, что ВС РФ уничтожили танк Challenger. По их словам, он находился в Курской области. Атаки ВСУ по другим территориям РФ Российские военные ночью уничтожили пять украинских дронов над акваторией Черного моря. Там же были поражены два безэкипажных катера, которые двигались в сторону Крыма. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Также ВСУ попытались напасть на Белгородскую область. Однако это решение привело к значительным потерям украинских солдат, сообщает Washington Post. Новая Таволжанка в Белгородской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, жертв среди гражданских нет, однако пункт был частично обесточен. Положение в зоне СВО Авдеевское направление Российские военные из группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ. Удар был произведен термобарическими снарядами. Их особенность — боеприпасы распыляют горючие вещества в виде аэрозоля. Затем газовое облако подрывается. Атака проводилась при поддержке операторов БПЛА. Помимо этого расчеты «Град» также поразили отдельные украинские позиции. Донецкое направление Российские военные освободили Ивановку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Артиллеристы ВС РФ уничтожили замаскированные позиции ВСУ на данном фронтовом участке. В наведении также оказывали поддержку операторы дронов, рассказали в российском военном ведомстве. В уничтожении украинских военных на донецком направлении также участвовали танкисты из группировки «Центр». Они грамотно использовали рельеф местности, подчеркнули в военном министерстве. Запорожское направление Как отмечают военкоры, на запорожском направлении зафиксировано передвижение колонн техники ВСУ. Она двигается в сторону Никополя в Днепропетровской области. По некоторым данным отмечается, что именно с этого участка украинским военным будет проще атаковать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Однако для этого Киеву придется форсировать Днепр, отмечают журналисты. Продолжаются бои вдоль канала Северский Донец-Донбасс. Помимо этого идут схватки в районе Клещеевки и южнее Григоровки. Об этом сообщали военкоры. Харьковское направление Как передают военкоры, в Волчанске украинские военные сбросили на мирных боеприпас с беспилотника. Сообщается о двоих погибших. Покровское направление В разговоре с зарубежными журналистами один из военных ВСУ признался, что обстановка на покровском направлении ухудшилась. Связано это с передислокацией украинских бойцов в сторону Курской области. До этого сообщалось, что российские военные находятся в нескольких километрах от Селидово. Его освобождение предоставляет угрозу для ВСУ, которое грозит проблемами по всему фронтовому участку. В Гродовке российские войска также закрепились на глубину до 200 метров. Об этом писали военкоры «Русской весны». Также сообщалось, что российские военные уже в 13 километрах от Покровска. Купянское направление. ВС РФ закрепились вдоль лесополосы в севернее Песчаного. На этом фронтовом участке идут бои за высоту в районе Северска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные в Курской области уничтожили шесть десантников из 80-й бригады ВСУ. Ранее стало известно, что им приказывали расстреливать мирное население. Также за последние сутки солдаты ВС РФ освободили три населенных пункта — Ивановку (ДНР), а также Мартыновку и Снагость на курском направлении. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Российский расчет комплекса «Искандер» уничтожил американскую систему залпового огня HIMARS в зоне СВО. В Минобороны РФ подчеркнули, что именно с нее велся ракетный обстрел Курской области. Еще одна установка была уничтожена в Сумской области, граничащей с Курской. Кроме того, российские военные на вертолетах Ми-28H ударили по скоплениям украинских сил в приграничном районе. Атака была произведена управляемыми ракетами «Вихрь». Как рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, ВСУ полностью сменили тактику ведения боевых действий в российском регионе. Если изначально они предпринимали попытки продвижения вглубь российской территории, то сейчас, наоборот, пытаются удержать территории в приграничной зоне. Для этого они стягивают свои силы со всех направлений на территории Украины в попытках расшить плацдарм. Об этом же пишут и российские военкоры «Русской весны». Ранее власти региона объявили эвакуацию населения из Глушковского района. Также Алаудинов писал, что ВСУ за сутки предприняли пару неудачных попыток продвинуть линию фронта в Курской области. Населенный пункт Мартыновка в Курской области полностью защищен. Были ликвидированы все украинские солдаты на его территории, отметил Алаудинов. Российские морпехи из 810-й бригады захватили в приграничной зоне американский БТР Hummer. Также российские солдаты продолжают бои в Судже. Они смогли удержать восточную окраину города. Гражданское население до этого удалось полностью эвакуировать, отмечают российские военкоры. Их слова передает Readovka. Британская газета Sun также писала, что ВС РФ уничтожили танк Challenger. По их словам, он находился в Курской области. Российские военные ночью уничтожили пять украинских дронов над акваторией Черного моря. Там же были поражены два безэкипажных катера, которые двигались в сторону Крыма. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Также ВСУ попытались напасть на Белгородскую область. Однако это решение привело к значительным потерям украинских солдат, сообщает Washington Post. Новая Таволжанка в Белгородской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, жертв среди гражданских нет, однако пункт был частично обесточен. Российские военные из группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ. Удар был произведен термобарическими снарядами. Их особенность — боеприпасы распыляют горючие вещества в виде аэрозоля. Затем газовое облако подрывается. Атака проводилась при поддержке операторов БПЛА. Помимо этого расчеты «Град» также поразили отдельные украинские позиции. Российские военные освободили Ивановку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Артиллеристы ВС РФ уничтожили замаскированные позиции ВСУ на данном фронтовом участке. В наведении также оказывали поддержку операторы дронов, рассказали в российском военном ведомстве. В уничтожении украинских военных на донецком направлении также участвовали танкисты из группировки «Центр». Они грамотно использовали рельеф местности, подчеркнули в военном министерстве. Как отмечают военкоры, на запорожском направлении зафиксировано передвижение колонн техники ВСУ. Она двигается в сторону Никополя в Днепропетровской области. По некоторым данным отмечается, что именно с этого участка украинским военным будет проще атаковать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Однако для этого Киеву придется форсировать Днепр, отмечают журналисты. Продолжаются бои вдоль канала Северский Донец-Донбасс. Помимо этого идут схватки в районе Клещеевки и южнее Григоровки. Об этом сообщали военкоры. Как передают военкоры, в Волчанске украинские военные сбросили на мирных боеприпас с беспилотника. Сообщается о двоих погибших. В разговоре с зарубежными журналистами один из военных ВСУ признался, что обстановка на покровском направлении ухудшилась. Связано это с передислокацией украинских бойцов в сторону Курской области. До этого сообщалось, что российские военные находятся в нескольких километрах от Селидово. Его освобождение предоставляет угрозу для ВСУ, которое грозит проблемами по всему фронтовому участку. В Гродовке российские войска также закрепились на глубину до 200 метров. Об этом писали военкоры «Русской весны». Также сообщалось, что российские военные уже в 13 километрах от Покровска. ВС РФ закрепились вдоль лесополосы в севернее Песчаного. На этом фронтовом участке идут бои за высоту в районе Северска.