Конфликт статусных свердловских силовиков, подравшихся на проводах, замяли

Конфликт полицейских Нижнего Тагила, подравшихся на проводах, уладили

16 августа 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Ссора силовиков произошла в июне (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Конфликт двух статусных полицейских Нижнего Тагила, которые, по слухам, подрались на проводах у коллеги, уладили, сообщил источник URA.RU. В скандал, как ранее писало агентство в рубрике «Слухи», попали начальник местного ОП-17, подполковник Венер Гафаров и замначальника МУ МВД «Нижнетагильское», полковник Дмитрий Рублев. «У Рублева и Гафарова претензий друг к другу нет. Никаких санкций со стороны руководства не последовало», — уверяет первый собеседник агентства. По словам второго, после инцидента даже не назначили служебную проверку. «Сейчас Гафаров ушел в отпуск, а Рублев вернулся на работу с больничного. Все сделали вид, что ничего не было», — добавил источник. По данным агентства, потасовка якобы произошла в июне, когда на пенсию провожали начальника отдела по работе с личным составом тагильской полиции, полковника Виктора Колотыгина (сейчас должность с приставкой «и.о.» занимает подполковник Анна Мулыгина). Между офицерами, по слухам, разгорелась ссора, переросшая в драку. По неподтвержденным данным, Рублев получил перелом челюсти. Однако в пресс-группе полиции Нижнего Тагила заявили, что сведения о драке не соответствуют действительности. «Достоверно установлено, что сотрудник (речь про Рублева — прим. ред.) находится на больничном с травмой, полученной при банальных обстоятельствах: упал во время велосипедной прогулки», — комментировали URA.RU в ведомстве. В распоряжении агентства не оказалось контактов Гафарова и Рублева. URA.RU готово предоставить им возможность выссказаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конфликт двух статусных полицейских Нижнего Тагила, которые, по слухам, подрались на проводах у коллеги, уладили, сообщил источник URA.RU. В скандал, как ранее писало агентство в рубрике «Слухи», попали начальник местного ОП-17, подполковник Венер Гафаров и замначальника МУ МВД «Нижнетагильское», полковник Дмитрий Рублев. «У Рублева и Гафарова претензий друг к другу нет. Никаких санкций со стороны руководства не последовало», — уверяет первый собеседник агентства. По словам второго, после инцидента даже не назначили служебную проверку. «Сейчас Гафаров ушел в отпуск, а Рублев вернулся на работу с больничного. Все сделали вид, что ничего не было», — добавил источник. По данным агентства, потасовка якобы произошла в июне, когда на пенсию провожали начальника отдела по работе с личным составом тагильской полиции, полковника Виктора Колотыгина (сейчас должность с приставкой «и.о.» занимает подполковник Анна Мулыгина). Между офицерами, по слухам, разгорелась ссора, переросшая в драку. По неподтвержденным данным, Рублев получил перелом челюсти. Однако в пресс-группе полиции Нижнего Тагила заявили, что сведения о драке не соответствуют действительности. «Достоверно установлено, что сотрудник (речь про Рублева — прим. ред.) находится на больничном с травмой, полученной при банальных обстоятельствах: упал во время велосипедной прогулки», — комментировали URA.RU в ведомстве. В распоряжении агентства не оказалось контактов Гафарова и Рублева. URA.RU готово предоставить им возможность выссказаться.