Концертный директор Долиной, отдавшей 100 млн мошенникам, рассказал о ее состоянии

Лариса Долина находится в состоянии шока после обмана мошенниками

16 августа 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Лариса Долина в шоке после инцидента с мошенниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певица Лариса Долина оказалась жертвой украинских мошенников, сейчас звезда пребывает в состоянии шока после произошедшего инцидента и избегает общения с окружающими на мероприятиях. Об этом сообщил концертный директор певицы Сергей Дворцов. «Лариса Александровна сама находится в шоковом состоянии, она не понимает, как это вообще могло произойти. Потому что она настолько профессиональный, мудрый человек. Когда мы с ней пересекались в начале лета в Кремлевском дворце на одном из мероприятий, она уже тогда была озадачена: к себе кроме организаторов никого не подпускала, ни с кем не фотографировалась», — рассказал Дворцов информационному порталу Life.ru . Коллеги певицы оказывают ей помощь и выражают надежду на быстрое урегулирование сложившейся ситуации. Ранее сообщалось, что певица передала мошенникам 100 миллионов рублей и едва не потеряла свою недвижимость. Долина продала пятикомнатную квартиру в Москве общей площадью 236 квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Лариса Долина оказалась жертвой украинских мошенников, сейчас звезда пребывает в состоянии шока после произошедшего инцидента и избегает общения с окружающими на мероприятиях. Об этом сообщил концертный директор певицы Сергей Дворцов. «Лариса Александровна сама находится в шоковом состоянии, она не понимает, как это вообще могло произойти. Потому что она настолько профессиональный, мудрый человек. Когда мы с ней пересекались в начале лета в Кремлевском дворце на одном из мероприятий, она уже тогда была озадачена: к себе кроме организаторов никого не подпускала, ни с кем не фотографировалась», — рассказал Дворцов информационному порталу Life.ru. Коллеги певицы оказывают ей помощь и выражают надежду на быстрое урегулирование сложившейся ситуации. Ранее сообщалось, что певица передала мошенникам 100 миллионов рублей и едва не потеряла свою недвижимость. Долина продала пятикомнатную квартиру в Москве общей площадью 236 квадратных метров.