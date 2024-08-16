Концертный директор Долиной, отдавшей 100 млн мошенникам, рассказал о ее состоянии

Лариса Долина находится в состоянии шока после обмана мошенниками
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Курчатов-фест. Челябинск, долина лариса, курчатов-фест
Лариса Долина в шоке после инцидента с мошенниками Фото:

Певица Лариса Долина оказалась жертвой украинских мошенников, сейчас звезда пребывает в состоянии шока после произошедшего инцидента и избегает общения с окружающими на мероприятиях. Об этом сообщил концертный директор певицы Сергей Дворцов.

«Лариса Александровна сама находится в шоковом состоянии, она не понимает, как это вообще могло произойти. Потому что она настолько профессиональный, мудрый человек. Когда мы с ней пересекались в начале лета в Кремлевском дворце на одном из мероприятий, она уже тогда была озадачена: к себе кроме организаторов никого не подпускала, ни с кем не фотографировалась», — рассказал Дворцов информационному порталу Life.ru. Коллеги певицы оказывают ей помощь и выражают надежду на быстрое урегулирование сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что певица передала мошенникам 100 миллионов рублей и едва не потеряла свою недвижимость. Долина продала пятикомнатную квартиру в Москве общей площадью 236 квадратных метров.

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Певица Лариса Долина оказалась жертвой украинских мошенников, сейчас звезда пребывает в состоянии шока после произошедшего инцидента и избегает общения с окружающими на мероприятиях. Об этом сообщил концертный директор певицы Сергей Дворцов. «Лариса Александровна сама находится в шоковом состоянии, она не понимает, как это вообще могло произойти. Потому что она настолько профессиональный, мудрый человек. Когда мы с ней пересекались в начале лета в Кремлевском дворце на одном из мероприятий, она уже тогда была озадачена: к себе кроме организаторов никого не подпускала, ни с кем не фотографировалась», — рассказал Дворцов информационному порталу Life.ru. Коллеги певицы оказывают ей помощь и выражают надежду на быстрое урегулирование сложившейся ситуации. Ранее сообщалось, что певица передала мошенникам 100 миллионов рублей и едва не потеряла свою недвижимость. Долина продала пятикомнатную квартиру в Москве общей площадью 236 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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