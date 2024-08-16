В Москве избили исполнителя песен для «Фиксиков»

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Город, Автобусы. Пляж. Курган, скорая помощь
Арсению Куликову сломали нос Фото:

В Москве неизвестный сломал нос исполнителю песен для мультсериала «Фиксики» Арсению Куликову. Об этом сообщил информационный портал LIFE.

«В Москве неизвестный избил исполнителя песен для „Фиксиков“. В результате конфликта, который перерос в драку, ему сломали нос», — оповестил LIFE. Инцидент, в результате которого 20-летний актер получил травмы произошел возле школы-интерната на Ленинском проспекте. Сейчас делом занимается полиция.

Помимо работы над созданием песен для «Фиксиков» Куликов участвовал в третьем сезоне проекта «Голос Дети», он также действующий актер в театрах «Айвенго» и «Театриум на Серпуховке». Куликов озвучивал «Котенка котэ», принимал участие в съемке рекламы и клипов. Также его голос можно услышать в фильме «Оно» и в некоторых других картинах.

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В Москве неизвестный сломал нос исполнителю песен для мультсериала «Фиксики» Арсению Куликову. Об этом сообщил информационный портал LIFE. «В Москве неизвестный избил исполнителя песен для „Фиксиков“. В результате конфликта, который перерос в драку, ему сломали нос», — оповестил LIFE. Инцидент, в результате которого 20-летний актер получил травмы произошел возле школы-интерната на Ленинском проспекте. Сейчас делом занимается полиция. Помимо работы над созданием песен для «Фиксиков» Куликов участвовал в третьем сезоне проекта «Голос Дети», он также действующий актер в театрах «Айвенго» и «Театриум на Серпуховке». Куликов озвучивал «Котенка котэ», принимал участие в съемке рекламы и клипов. Также его голос можно услышать в фильме «Оно» и в некоторых других картинах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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