В Москве избили исполнителя песен для «Фиксиков»

16 августа 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Арсению Куликову сломали нос Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве неизвестный сломал нос исполнителю песен для мультсериала «Фиксики» Арсению Куликову. Об этом сообщил информационный портал LIFE. «В Москве неизвестный избил исполнителя песен для „Фиксиков“. В результате конфликта, который перерос в драку, ему сломали нос», — оповестил LIFE. Инцидент, в результате которого 20-летний актер получил травмы произошел возле школы-интерната на Ленинском проспекте. Сейчас делом занимается полиция. Помимо работы над созданием песен для «Фиксиков» Куликов участвовал в третьем сезоне проекта «Голос Дети», он также действующий актер в театрах «Айвенго» и «Театриум на Серпуховке». Куликов озвучивал «Котенка котэ», принимал участие в съемке рекламы и клипов. Также его голос можно услышать в фильме «Оно» и в некоторых других картинах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве неизвестный сломал нос исполнителю песен для мультсериала «Фиксики» Арсению Куликову. Об этом сообщил информационный портал LIFE. «В Москве неизвестный избил исполнителя песен для „Фиксиков“. В результате конфликта, который перерос в драку, ему сломали нос», — оповестил LIFE. Инцидент, в результате которого 20-летний актер получил травмы произошел возле школы-интерната на Ленинском проспекте. Сейчас делом занимается полиция. Помимо работы над созданием песен для «Фиксиков» Куликов участвовал в третьем сезоне проекта «Голос Дети», он также действующий актер в театрах «Айвенго» и «Театриум на Серпуховке». Куликов озвучивал «Котенка котэ», принимал участие в съемке рекламы и клипов. Также его голос можно услышать в фильме «Оно» и в некоторых других картинах.