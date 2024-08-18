В Кургане суд по требованию следкома арестовал имущество экс-главы УКС Чудакова

19 августа 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

Суд арестовал имущество экс-главы УКС Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский горсуд наложил арест на имущество бывшего директора управления капстроительства города Кургана Андрея Чудакова. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков. «Суд арестовал имущество бывшего директора УКС Кургана Чудакова», — сообщили собеседники агентства. По их данным, санкции наложили в рамках уголовного дела по превышении полномочий. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу горсуда. Там подтвердили информацию. «Ходатайство следователей было удовлетворено. На имущество данного гражданина в рамках уголовного дела о превышении полномочий наложен арест», — рассказали в организации. В следственном управлении от комментариев воздержались. В настоящее время на решение подана апелляция. Информация о возбуждении уголовного дела и задержании Чудакова появилась в апреле 2023 года. Источники редакции рассказали, что претензии следователей к бывшему чиновнику управления из структуры мэрии связаны с контрактом по строительству объекта хозфекальной канализации в микрорайоне Восточный. По их данным, Чудаков мог принять работы на объекте, который не был готов к эксплуатации. Ущерб мог составить десятки миллионов рублей. Канализация не введена в строй до сих пор. Некоторое время после задержания Чудаков провел в СИЗО. Ранее URA.RU сообщало, что бывший директор УКС был признан виновным в превышении полномочий при установке букв на набережной города и приемке построенной с недочетами улицы Мальцева в Кургане. За это экс-чиновник получил штраф в размере 70 тысяч рублей, который после апелляции был увеличен до ста тысяч. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский горсуд наложил арест на имущество бывшего директора управления капстроительства города Кургана Андрея Чудакова. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков. «Суд арестовал имущество бывшего директора УКС Кургана Чудакова», — сообщили собеседники агентства. По их данным, санкции наложили в рамках уголовного дела по превышении полномочий. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу горсуда. Там подтвердили информацию. «Ходатайство следователей было удовлетворено. На имущество данного гражданина в рамках уголовного дела о превышении полномочий наложен арест», — рассказали в организации. В следственном управлении от комментариев воздержались. В настоящее время на решение подана апелляция. Информация о возбуждении уголовного дела и задержании Чудакова появилась в апреле 2023 года. Источники редакции рассказали, что претензии следователей к бывшему чиновнику управления из структуры мэрии связаны с контрактом по строительству объекта хозфекальной канализации в микрорайоне Восточный. По их данным, Чудаков мог принять работы на объекте, который не был готов к эксплуатации. Ущерб мог составить десятки миллионов рублей. Канализация не введена в строй до сих пор. Некоторое время после задержания Чудаков провел в СИЗО. Ранее URA.RU сообщало, что бывший директор УКС был признан виновным в превышении полномочий при установке букв на набережной города и приемке построенной с недочетами улицы Мальцева в Кургане. За это экс-чиновник получил штраф в размере 70 тысяч рублей, который после апелляции был увеличен до ста тысяч.