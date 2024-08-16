Заведено дело после удара ВСУ по ТЦ в Донецке

После обстрела донецкого ТЦ «Галактика» против ВСУ возбуждено уголовное дело по статье о совершении теракта. Об этом заявили в СК РФ.
«По данному факту [удар ВСУ по ТЦ в Донецке] Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (теракт)», — сообщило ведомство в официальном telegram-канале. Там подчеркнули, что украинские силы нанесли удары по гражданским объектам, в результате этого возник пожар и пострадали люди. Ведомство упомянуло, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Украинские силы совершили атаку на ТЦ в Донецке. В результате погибли и пострадали люди, а возле здания активизировались беспилотники ВСУ. URA.RU собрало главную информацию о происшествии к этому часу.
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После обстрела донецкого ТЦ «Галактика» против ВСУ возбуждено уголовное дело по статье о совершении теракта. Об этом заявили в СК РФ. «По данному факту [удар ВСУ по ТЦ в Донецке] Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (теракт)», — сообщило ведомство в официальном telegram-канале. Там подчеркнули, что украинские силы нанесли удары по гражданским объектам, в результате этого возник пожар и пострадали люди. Ведомство упомянуло, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Украинские силы совершили атаку на ТЦ в Донецке. В результате погибли и пострадали люди, а возле здания активизировались беспилотники ВСУ. URA.RU собрало главную информацию о происшествии к этому часу.