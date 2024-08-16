Заведено дело после удара ВСУ по ТЦ в Донецке

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После обстрела ТЦ «Галактика» против ВСУ возбуждено уголовное дело по статье о совершении теракта, заявили в СК РФ (архивное фото) Фото:
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ВСУ атаковали торговый центр «Галактика» в Донецке

После обстрела донецкого ТЦ «Галактика» против ВСУ возбуждено уголовное дело по статье о совершении теракта. Об этом заявили в СК РФ.

«По данному факту [удар ВСУ по ТЦ в Донецке] Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (теракт)», — сообщило ведомство в официальном telegram-канале. Там подчеркнули, что украинские силы нанесли удары по гражданским объектам, в результате этого возник пожар и пострадали люди. Ведомство упомянуло, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Украинские силы совершили атаку на ТЦ в Донецке. В результате погибли и пострадали люди, а возле здания активизировались беспилотники ВСУ. URA.RU собрало главную информацию о происшествии к этому часу.

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После обстрела донецкого ТЦ «Галактика» против ВСУ возбуждено уголовное дело по статье о совершении теракта. Об этом заявили в СК РФ. «По данному факту [удар ВСУ по ТЦ в Донецке] Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (теракт)», — сообщило ведомство в официальном telegram-канале. Там подчеркнули, что украинские силы нанесли удары по гражданским объектам, в результате этого возник пожар и пострадали люди. Ведомство упомянуло, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Украинские силы совершили атаку на ТЦ в Донецке. В результате погибли и пострадали люди, а возле здания активизировались беспилотники ВСУ. URA.RU собрало главную информацию о происшествии к этому часу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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