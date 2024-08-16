В Донецке после удара ВСУ горит торговый центр с людьми: что известно к этому часу

Украинские силы совершили атаку на ТЦ «Галактика» в Донецке. В результате погибли и пострадали люди, а возле здания активизировались беспилотники ВСУ. Главная информация о происшествии, известная к этому часу — в материале URA.RU.
Что произошло
ВСУ обстреляли ТЦ «Галактика» в Донецке. На момент вражеского прилета в помещении начался пожар. Сообщалось, что внутри здания находятся женщины и дети.
Площадь пожара составляет более 10 тысяч квадратных метров. Тушение пожара осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Также повреждения получило здание Центральной городской больницы №14 города Донецка. После атаки возле горящего ТЦ «Галактика» активизировались украинские беспилотники, доложили в оперслужбах ДНР.
Пострадавшие и погибшие
Telegram-канал Mash написал о двух погибших и 11 пострадавших людях. Оперативные службы ДНР подтвердили, что в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие, однако не указали их количество. Всего внутри «Галактики» находилось около 100 человек.
Позднее Пушилин сообщил, что ранены семь жителей города, включая одного подростка. Он добавил, что данные о пострадавших продолжают поступать.
Житель Донецка обратился к Путину
Житель Донецка, участвовавший в спасении людей из горящего торгового центра, обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он призвал российского лидера «забрать Украину», отметив, что в цивилизованном государстве не должно быть нелюдей, передает Life.
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