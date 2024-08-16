Сысертский прокурор судится с собачьим приютом, который мешает бизнесмену

16 августа 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

160 собак могут оказаться на улицах Сысерти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокурор Сысертского городского округа обратился в суд с иском к собачьему приюту «Мишутка», который находится возле завода бизнесмена Лечи Атиева. Последний уже давно пытается избавиться от нежелательного соседства, инициируя многочисленные проверки. Копия искового заявления имеется в распоряжении URA.RU. «Прошу признать незаконным деятельность приюта „Мишутка“, запретить деятельность по размещению приюта для животных и призвать организацию освободить земельный участок» — говорится в документе. Аргументируя свою позицию, прокурор ссылается на целый ряд нарушений, найденных во время проверки. Среди них: отсутствие санитарно-защитной зоны, нерегулярные проверки территории на грызунов и тараканов, отсутствие надлежащей системы водоснабжения и утилизации отходов. При этом владельцы приюта ранее объясняли URA.RU, что устраняют все нарушения постепенно. «Если сперва у нас был маленький деревянный заборчик вокруг, то сейчас территория огорожена профлистом с опалубкой, которая и должна быть по нормам. Мы молодая организация и лишь в процессе развития» — рассказывала президент центра помощи бездомным животным Ольга Воробьева. Других площадок под приют в Сысерти у властей нет. Закрытие приюта может обернуться тем, что десятки собак окажутся на улицах города, известного как «уральская Рублевка» из-за обилия таунхаусов многих представителей областного истеблишмента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокурор Сысертского городского округа обратился в суд с иском к собачьему приюту «Мишутка», который находится возле завода бизнесмена Лечи Атиева. Последний уже давно пытается избавиться от нежелательного соседства, инициируя многочисленные проверки. Копия искового заявления имеется в распоряжении URA.RU. «Прошу признать незаконным деятельность приюта „Мишутка“, запретить деятельность по размещению приюта для животных и призвать организацию освободить земельный участок» — говорится в документе. Аргументируя свою позицию, прокурор ссылается на целый ряд нарушений, найденных во время проверки. Среди них: отсутствие санитарно-защитной зоны, нерегулярные проверки территории на грызунов и тараканов, отсутствие надлежащей системы водоснабжения и утилизации отходов. При этом владельцы приюта ранее объясняли URA.RU, что устраняют все нарушения постепенно. «Если сперва у нас был маленький деревянный заборчик вокруг, то сейчас территория огорожена профлистом с опалубкой, которая и должна быть по нормам. Мы молодая организация и лишь в процессе развития» — рассказывала президент центра помощи бездомным животным Ольга Воробьева. Других площадок под приют в Сысерти у властей нет. Закрытие приюта может обернуться тем, что десятки собак окажутся на улицах города, известного как «уральская Рублевка» из-за обилия таунхаусов многих представителей областного истеблишмента.