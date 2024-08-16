Вадиму Самойлову запретили присваивать товарный знак «Агата Кристи». Скрин

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Парк-рок в парке Маяковского. Екатеринбург, самойлов вадим
Вадим Самойлов получил отказ 13 августа Фото:

Роспатент (Федеральная служба по интеллектуальной собственности) отказал вокалисту Вадиму Самойлову в регистрации товарного знака «Агата Кристи» и «Рок-группа Агата Кристи» из-за буквального повторения имени легендарной писательницы. Информация об этом появилась на сайте ведомства

«Состояние делопроизводства: принято решение об отказе в регистрации (последнее изменение: 13 августа 2024 года)», — следует из документа. С заявлением на регистрацию двух товарных знаков Самойлов обратился 10 августа 2023-го.

Ранее песни «Моряк» и «Опиум для никого» рок-группы Вадима Самойлова — «Агата Кристи» — признали пропагандой наркотиков. Певец узнал об этом от сотрудников полиции перед концертом.

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Роспатент (Федеральная служба по интеллектуальной собственности) отказал вокалисту Вадиму Самойлову в регистрации товарного знака «Агата Кристи» и «Рок-группа Агата Кристи» из-за буквального повторения имени легендарной писательницы. Информация об этом появилась на сайте ведомства «Состояние делопроизводства: принято решение об отказе в регистрации (последнее изменение: 13 августа 2024 года)», — следует из документа. С заявлением на регистрацию двух товарных знаков Самойлов обратился 10 августа 2023-го. Ранее песни «Моряк» и «Опиум для никого» рок-группы Вадима Самойлова — «Агата Кристи» — признали пропагандой наркотиков. Певец узнал об этом от сотрудников полиции перед концертом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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