Роспатент (Федеральная служба по интеллектуальной собственности) отказал вокалисту Вадиму Самойлову в регистрации товарного знака «Агата Кристи» и «Рок-группа Агата Кристи» из-за буквального повторения имени легендарной писательницы. Информация об этом появилась на сайте ведомства
«Состояние делопроизводства: принято решение об отказе в регистрации (последнее изменение: 13 августа 2024 года)», — следует из документа. С заявлением на регистрацию двух товарных знаков Самойлов обратился 10 августа 2023-го.
Ранее песни «Моряк» и «Опиум для никого» рок-группы Вадима Самойлова — «Агата Кристи» — признали пропагандой наркотиков. Певец узнал об этом от сотрудников полиции перед концертом.
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