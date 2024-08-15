На рынке недвижимости ХМАО резко выросла доля сделок за наличные

В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросла доля сделок по покупке недвижимости за наличные, рассказали URA.RU в компании «Этажи». Тенденция стала заметна из-за уменьшения числа выдачи ипотечных кредитов на фоне высокой ключевой ставки.
«Если раньше доля сделок за наличные условно была 30%. То сейчас это уже 50% и более», — риелтор филиала компании в Нижневартовске Александр Лещев. При этом, чаще жилье за «живые деньги» югорчане покупать не стали, а на рынке сейчас, по словам эксперта, наблюдаются крайне низкий объем продаж.
Вместе с этим общее число сделок с наличными не растет также из-за того, что югорчане не торопятся расставаться с деньгами на фоне выгодных банковских вкладов. «Уровень доходности вкладов сейчас такой, что на рынке недвижимости его не очень-то легко получить в ближайшей перспективе», — добавляет Лещев.
Ранее URA.RU рассказывало, что Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 18%. Такое решение принято на заседании регулятора в конце июля.
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