В Кургане отметят День воздушного флота в музее авиации

Курганцы отметят День воздушного флота России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 18 августа отметят День воздушного флота России. Праздник «Курган — город авиаторов» пройдет на базе музея авиации. Об этом URA.RU сообщили в организационном комитете.

«18 августа пройдет мероприятие „Курган — город авиаторов“, посвященное государственному празднику Дню воздушного флота России. Праздник будет проходить на базе Курганского музея авиации по улице Гагарина, 41А в районе аэропорта», — сообщили организационном комитете.

На праздник приглашают всех причастных к авиации, их семьи и друзей. В программе мероприятия торжественное построение ветеранов авиации, концертная программа, работа торговых точек, осмотр и посещение тематических площадок и авиационных экспонатов. Начало праздника в 11:00 часов. Вход бесплатный.

Истоки Дня воздушного флота РФ уходят в 1911 год. Подробнее об истории праздника авиации и традициях — в материале URA.RU.