Baza: уничтожен мост через реку Сейм в Курской области

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По предварительным данным, удар по мосту нанесен из HIMARS Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Глушковском районе Курской области в результате удара ВСУ уничтожен мост через реку Сейм. Об этом пишет Baza со ссылкой на местных жителей.

Обновлено в 20:01. Военный волонтер Роман Алехин подтвердил, что мост был уничтожен.

«Мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области уничтожен после удара», — передает Baza. Военкор Юрий Котенок уточняет, что удар, предварительно, нанесен из HIMARS. По данным канала, ВСУ наносят удары по мосту в селе Званное Глушковского района.

Официальных заявлений Минобороны России по этому поводу пока нет. URA.RU направило запрос в ведомство.

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В Глушковском районе Курской области в результате удара ВСУ уничтожен мост через реку Сейм. Об этом пишет Baza со ссылкой на местных жителей. Обновлено в 20:01. Военный волонтер Роман Алехин подтвердил, что мост был уничтожен. «Мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области уничтожен после удара», — передает Baza. Военкор Юрий Котенок уточняет, что удар, предварительно, нанесен из HIMARS. По данным канала, ВСУ наносят удары по мосту в селе Званное Глушковского района. Официальных заявлений Минобороны России по этому поводу пока нет. URA.RU направило запрос в ведомство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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