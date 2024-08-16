Baza: уничтожен мост через реку Сейм в Курской области

В Глушковском районе Курской области в результате удара ВСУ уничтожен мост через реку Сейм. Об этом пишет Baza со ссылкой на местных жителей.
Обновлено в 20:01. Военный волонтер Роман Алехин подтвердил, что мост был уничтожен.
«Мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области уничтожен после удара», — передает Baza. Военкор Юрий Котенок уточняет, что удар, предварительно, нанесен из HIMARS. По данным канала, ВСУ наносят удары по мосту в селе Званное Глушковского района.
Официальных заявлений Минобороны России по этому поводу пока нет. URA.RU направило запрос в ведомство.
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