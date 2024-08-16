Baza: уничтожен мост через реку Сейм в Курской области

16 августа 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, удар по мосту нанесен из HIMARS Фото: Army Sgt. John Schoebel, Army National Guard / U.S. Department of Defense новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Глушковском районе Курской области в результате удара ВСУ уничтожен мост через реку Сейм. Об этом пишет Baza со ссылкой на местных жителей. Обновлено в 20:01. Военный волонтер Роман Алехин подтвердил, что мост был уничтожен. «Мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области уничтожен после удара», — передает Baza. Военкор Юрий Котенок уточняет, что удар, предварительно, нанесен из HIMARS. По данным канала, ВСУ наносят удары по мосту в селе Званное Глушковского района. Официальных заявлений Минобороны России по этому поводу пока нет. URA.RU направило запрос в ведомство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Глушковском районе Курской области в результате удара ВСУ уничтожен мост через реку Сейм. Об этом пишет Baza со ссылкой на местных жителей. Обновлено в 20:01. Военный волонтер Роман Алехин подтвердил, что мост был уничтожен. «Мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области уничтожен после удара», — передает Baza. Военкор Юрий Котенок уточняет, что удар, предварительно, нанесен из HIMARS. По данным канала, ВСУ наносят удары по мосту в селе Званное Глушковского района. Официальных заявлений Минобороны России по этому поводу пока нет. URA.RU направило запрос в ведомство.