Военные следователи завели дело после гибели в Курской области двух волонтеров

По факту гибели двух сотрудников «Народного фронта» в Курской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении России.
«Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух сотрудников Народного фронта в Курской области», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. 22-летний медик гуммиссии Николай Ковалев и 21-летний координатор по СМИ Давид Соколов погибли во время эвакуационной миссии в приграничном районе Курской области.
Как сообщили в ОНФ, молодые люди погибли в результате удара ВСУ. Замглавы РИК Народного фронта в Краснодарском крае Федор Геращенко с осколочными ранениями и ожогами госпитализирован.
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