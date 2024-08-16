Военные следователи завели дело после гибели в Курской области двух волонтеров

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После гибели двух сотрудников «Народного фронта» заведено дело Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

По факту гибели двух сотрудников «Народного фронта» в Курской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении России.

«Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух сотрудников Народного фронта в Курской области», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. 22-летний медик гуммиссии Николай Ковалев и 21-летний координатор по СМИ Давид Соколов погибли во время эвакуационной миссии в приграничном районе Курской области.

Как сообщили в ОНФ, молодые люди погибли в результате удара ВСУ. Замглавы РИК Народного фронта в Краснодарском крае Федор Геращенко с осколочными ранениями и ожогами госпитализирован.

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По факту гибели двух сотрудников «Народного фронта» в Курской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении России. «Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух сотрудников Народного фронта в Курской области», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. 22-летний медик гуммиссии Николай Ковалев и 21-летний координатор по СМИ Давид Соколов погибли во время эвакуационной миссии в приграничном районе Курской области. Как сообщили в ОНФ, молодые люди погибли в результате удара ВСУ. Замглавы РИК Народного фронта в Краснодарском крае Федор Геращенко с осколочными ранениями и ожогами госпитализирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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