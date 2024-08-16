Военные следователи завели дело после гибели в Курской области двух волонтеров

16 августа 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

После гибели двух сотрудников «Народного фронта» заведено дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ По факту гибели двух сотрудников «Народного фронта» в Курской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении России. «Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух сотрудников Народного фронта в Курской области», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. 22-летний медик гуммиссии Николай Ковалев и 21-летний координатор по СМИ Давид Соколов погибли во время эвакуационной миссии в приграничном районе Курской области. Как сообщили в ОНФ, молодые люди погибли в результате удара ВСУ. Замглавы РИК Народного фронта в Краснодарском крае Федор Геращенко с осколочными ранениями и ожогами госпитализирован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По факту гибели двух сотрудников «Народного фронта» в Курской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении России. «Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух сотрудников Народного фронта в Курской области», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. 22-летний медик гуммиссии Николай Ковалев и 21-летний координатор по СМИ Давид Соколов погибли во время эвакуационной миссии в приграничном районе Курской области. Как сообщили в ОНФ, молодые люди погибли в результате удара ВСУ. Замглавы РИК Народного фронта в Краснодарском крае Федор Геращенко с осколочными ранениями и ожогами госпитализирован.