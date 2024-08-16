«Были предметы, похожие на оружие»: силовики объяснили жесткое задержание у отеля в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возле «Визави» полицейские, бойцы СОБР и Росгвардия провели операцию по задержанию мужчин, которые пытались совершить преступление. У них были найдены предметы похожие на оружие. Сейчас сыщики устанавливают их личности, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«В операции были задействованы сыщики управления уголовного розыска из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД области, а также бойцы СОБР Региональной росгвардии. У задержанных представители МВД обнаружили и изъяли предметы похожие на оружие. Являются ли они таковым, будет установлено в ближайшее время в ходе дальнейшего разбирательства. Сейчас сыщики устанавливают личности задержанных и роль каждого из них», — сказал полковник Горелых.
Инцидент произошел на улице Татищева, 86. Силовики перекрыли дорогу и скрутили неизвестных прямо перед входом в отель. По одной из версий, проводилась операция по поимке бандитов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!