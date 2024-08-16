«Были предметы, похожие на оружие»: силовики объяснили жесткое задержание у отеля в Екатеринбурге

Возле отеля в Екатеринбурге СОБР скрутил мужчин с предметами похожими на оружие
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, силовики, балаклава, спецоперация, обыск, омон, госбезопасность
Личности задержанных устанавливают сыщики Фото:

В Екатеринбурге возле «Визави» полицейские, бойцы СОБР и Росгвардия провели операцию по задержанию мужчин, которые пытались совершить преступление. У них были найдены предметы похожие на оружие. Сейчас сыщики устанавливают их личности, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«В операции были задействованы сыщики управления уголовного розыска из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД области, а также бойцы СОБР Региональной росгвардии. У задержанных представители МВД обнаружили и изъяли предметы похожие на оружие. Являются ли они таковым, будет установлено в ближайшее время в ходе дальнейшего разбирательства. Сейчас сыщики устанавливают личности задержанных и роль каждого из них», — сказал полковник Горелых.

Инцидент произошел на улице Татищева, 86. Силовики перекрыли дорогу и скрутили неизвестных прямо перед входом в отель. По одной из версий, проводилась операция по поимке бандитов.

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В Екатеринбурге возле «Визави» полицейские, бойцы СОБР и Росгвардия провели операцию по задержанию мужчин, которые пытались совершить преступление. У них были найдены предметы похожие на оружие. Сейчас сыщики устанавливают их личности, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «В операции были задействованы сыщики управления уголовного розыска из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД области, а также бойцы СОБР Региональной росгвардии. У задержанных представители МВД обнаружили и изъяли предметы похожие на оружие. Являются ли они таковым, будет установлено в ближайшее время в ходе дальнейшего разбирательства. Сейчас сыщики устанавливают личности задержанных и роль каждого из них», — сказал полковник Горелых. Инцидент произошел на улице Татищева, 86. Силовики перекрыли дорогу и скрутили неизвестных прямо перед входом в отель. По одной из версий, проводилась операция по поимке бандитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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