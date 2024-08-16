Модный клуб в центре Екатеринбурга объявил о закрытии после визита силовиков

Клуб не будет работать несколько дней
Bla Bla Bar в Екатеринбурге не будет работать с 16 по 18 августа. Об этом рассказали представители заведения в после опечатывания бара судебными приставами.
«Уважаемые гости! По техническим причинам бар в этот уикенд не работает. Приносим извинения за доставленные неудобства», — следует из поста в telegram-канале Bla Bla Bar.
Силовики оцепили клуб вечером 16 августа. По решению суда клуб закрыли, а в ведомстве пообещали дать подробную информацию позже. Сотрудник бара уверял, что заведение откроется сегодня в привычные 20:00.
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