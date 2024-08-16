Общество Модный клуб в центре Екатеринбурга объявил о закрытии после визита силовиков Bla Bla Bar в Екатеринбурге приостановил работу 16 августа 2024 в 21:17 Размер текста - 17 + Клуб не будет работать несколько дней Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Bla Bla Bar в Екатеринбурге не будет работать с 16 по 18 августа. Об этом рассказали представители заведения в после опечатывания бара судебными приставами. «Уважаемые гости! По техническим причинам бар в этот уикенд не работает. Приносим извинения за доставленные неудобства», — следует из поста в telegram-канале Bla Bla Bar. Силовики оцепили клуб вечером 16 августа. По решению суда клуб закрыли, а в ведомстве пообещали дать подробную информацию позже. Сотрудник бара уверял, что заведение откроется сегодня в привычные 20:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Bla Bla Bar в Екатеринбурге не будет работать с 16 по 18 августа. Об этом рассказали представители заведения в после опечатывания бара судебными приставами. «Уважаемые гости! По техническим причинам бар в этот уикенд не работает. Приносим извинения за доставленные неудобства», — следует из поста в telegram-канале Bla Bla Bar. Силовики оцепили клуб вечером 16 августа. По решению суда клуб закрыли, а в ведомстве пообещали дать подробную информацию позже. Сотрудник бара уверял, что заведение откроется сегодня в привычные 20:00. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям