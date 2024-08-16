Модный клуб в центре Екатеринбурга объявил о закрытии после визита силовиков

Bla Bla Bar в Екатеринбурге приостановил работу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Pre-party бара Bla Bla Bar. Екатеринбург
Клуб не будет работать несколько дней Фото:

Bla Bla Bar в Екатеринбурге не будет работать с 16 по 18 августа. Об этом рассказали представители заведения в после опечатывания бара судебными приставами.

«Уважаемые гости! По техническим причинам бар в этот уикенд не работает. Приносим извинения за доставленные неудобства», — следует из поста в telegram-канале Bla Bla Bar.

Силовики оцепили клуб вечером 16 августа. По решению суда клуб закрыли, а в ведомстве пообещали дать подробную информацию позже. Сотрудник бара уверял, что заведение откроется сегодня в привычные 20:00.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Bla Bla Bar в Екатеринбурге не будет работать с 16 по 18 августа. Об этом рассказали представители заведения в после опечатывания бара судебными приставами. «Уважаемые гости! По техническим причинам бар в этот уикенд не работает. Приносим извинения за доставленные неудобства», — следует из поста в telegram-канале Bla Bla Bar. Силовики оцепили клуб вечером 16 августа. По решению суда клуб закрыли, а в ведомстве пообещали дать подробную информацию позже. Сотрудник бара уверял, что заведение откроется сегодня в привычные 20:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...