Несколько силовиков находятся в здании клуба
Судебные приставы в экипировке закрыли Bla Bla Bar в центре Екатеринбурга. Правоохранители съехались к заведению вечером 16 августа, рассказал корреспондент URA.RU.
По решению суда клуб опечатали. На данный момент правоохранители продолжают находится в баре. Снаружи припаркована одна служебная ГАЗель.
Ранее в ГУ ФССП России по Свердловской области пояснили, что подробная информация об операции появится позже. В самом же баре отметили, что заведение работает в штатном режиме и откроется сегодня в привычные 20:00.
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