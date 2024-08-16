Приставы в бронежилетах закрыли Bla Bla Bar в центре Екатеринбурга. Фото

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Избрание меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве Насти Муравьевой, в Ленинском районном суде. Тюмень, пристав
Несколько силовиков находятся в здании клуба Фото:

Судебные приставы в экипировке закрыли Bla Bla Bar в центре Екатеринбурга. Правоохранители съехались к заведению вечером 16 августа, рассказал корреспондент URA.RU.

По решению суда клуб опечатали. На данный момент правоохранители продолжают находится в баре. Снаружи припаркована одна служебная ГАЗель.

Ранее в ГУ ФССП России по Свердловской области пояснили, что подробная информация об операции появится позже. В самом же баре отметили, что заведение работает в штатном режиме и откроется сегодня в привычные 20:00.

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Судебные приставы в экипировке закрыли Bla Bla Bar в центре Екатеринбурга. Правоохранители съехались к заведению вечером 16 августа, рассказал корреспондент URA.RU. По решению суда клуб опечатали. На данный момент правоохранители продолжают находится в баре. Снаружи припаркована одна служебная ГАЗель. Ранее в ГУ ФССП России по Свердловской области пояснили, что подробная информация об операции появится позже. В самом же баре отметили, что заведение работает в штатном режиме и откроется сегодня в привычные 20:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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