МИД: Киев получил карт-бланш от Запада устроить как можно больше зверств в РФ

16 августа 2024 в 22:19 Размер текста - 17 +

Мария Захарова назвала актом отчаяния ВСУ удар по ТЦ в Донецке Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали торговый центр «Галактика» в Донецке Украина получила от Запада карт-бланш на совершение как можно большего количества преступлений против мирного населения. Так представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удары ВСУ по торговому центру «Галактика» в Донецке» и взрыву моста через реку Сейм в Курской области. «Его [ВСУ] задачей является убийство мирных граждан, стремление посеять панику. Кроме того, очевидно, что Киев получил карт-бланш от западных кураторов на совершение как можно большего количества зверств в отношении мирного населения в целях расшатать стабильность внутри нашей страны», — сказала Захарова. Атаку на ТЦ в Донецке она назвала жестом отчаяния на фоне продвижения российских войск. Украинские силы совершили атаку на ТЦ «Галактика» в Донецке. Число пострадавших достигло 11 человек. Погибших при разборе завалов не обнаружено, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина получила от Запада карт-бланш на совершение как можно большего количества преступлений против мирного населения. Так представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удары ВСУ по торговому центру «Галактика» в Донецке» и взрыву моста через реку Сейм в Курской области. «Его [ВСУ] задачей является убийство мирных граждан, стремление посеять панику. Кроме того, очевидно, что Киев получил карт-бланш от западных кураторов на совершение как можно большего количества зверств в отношении мирного населения в целях расшатать стабильность внутри нашей страны», — сказала Захарова. Атаку на ТЦ в Донецке она назвала жестом отчаяния на фоне продвижения российских войск. Украинские силы совершили атаку на ТЦ «Галактика» в Донецке. Число пострадавших достигло 11 человек. Погибших при разборе завалов не обнаружено, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.