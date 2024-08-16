МИД: Киев получил карт-бланш от Запада устроить как можно больше зверств в РФ

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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова назвала актом отчаяния ВСУ удар по ТЦ в Донецке Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали торговый центр «Галактика» в Донецке

Украина получила от Запада карт-бланш на совершение как можно большего количества преступлений против мирного населения. Так представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удары ВСУ по торговому центру «Галактика» в Донецке» и взрыву моста через реку Сейм в Курской области.

«Его [ВСУ] задачей является убийство мирных граждан, стремление посеять панику. Кроме того, очевидно, что Киев получил карт-бланш от западных кураторов на совершение как можно большего количества зверств в отношении мирного населения в целях расшатать стабильность внутри нашей страны», — сказала Захарова. Атаку на ТЦ в Донецке она назвала жестом отчаяния на фоне продвижения российских войск.

Украинские силы совершили атаку на ТЦ «Галактика» в Донецке. Число пострадавших достигло 11 человек. Погибших при разборе завалов не обнаружено, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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Украина получила от Запада карт-бланш на совершение как можно большего количества преступлений против мирного населения. Так представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удары ВСУ по торговому центру «Галактика» в Донецке» и взрыву моста через реку Сейм в Курской области. «Его [ВСУ] задачей является убийство мирных граждан, стремление посеять панику. Кроме того, очевидно, что Киев получил карт-бланш от западных кураторов на совершение как можно большего количества зверств в отношении мирного населения в целях расшатать стабильность внутри нашей страны», — сказала Захарова. Атаку на ТЦ в Донецке она назвала жестом отчаяния на фоне продвижения российских войск. Украинские силы совершили атаку на ТЦ «Галактика» в Донецке. Число пострадавших достигло 11 человек. Погибших при разборе завалов не обнаружено, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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