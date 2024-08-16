Посол Италии вызван в МИД РФ из-за незаконного появления журналистов в Курской области

Посол Италии вызван в МИД РФ из-за итальянских журналистов в Курской области

16 августа 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Итальянские журналисты снимали нападение ВСУ на Курскую область, сообщили в МИД России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Посла Италии вызывали в российский МИД и выразили протест из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область. По данным дипведомства, журналисты освещали нападения ВСУ на росссийский регион. «В МИД России была вызвана посол Италии в Москве Ч.Пиччони. Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании „РАИ“, незаконно проникшей на территорию Российской Федерации для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что действия журналистов попадают под статью УК РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посла Италии вызывали в российский МИД и выразили протест из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область. По данным дипведомства, журналисты освещали нападения ВСУ на росссийский регион. «В МИД России была вызвана посол Италии в Москве Ч.Пиччони. Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании „РАИ“, незаконно проникшей на территорию Российской Федерации для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что действия журналистов попадают под статью УК РФ.