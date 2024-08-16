Посол Италии вызван в МИД РФ из-за незаконного появления журналистов в Курской области

Посла Италии вызывали в российский МИД и выразили протест из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область. По данным дипведомства, журналисты освещали нападения ВСУ на росссийский регион.
«В МИД России была вызвана посол Италии в Москве Ч.Пиччони. Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании „РАИ“, незаконно проникшей на территорию Российской Федерации для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что действия журналистов попадают под статью УК РФ.
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