Посол Италии вызван в МИД РФ из-за незаконного появления журналистов в Курской области

Посол Италии вызван в МИД РФ из-за итальянских журналистов в Курской области
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Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, камера, видеокамера, телевидение
Итальянские журналисты снимали нападение ВСУ на Курскую область, сообщили в МИД России Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Посла Италии вызывали в российский МИД и выразили протест из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область. По данным дипведомства, журналисты освещали нападения ВСУ на росссийский регион.

«В МИД России была вызвана посол Италии в Москве Ч.Пиччони. Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании „РАИ“, незаконно проникшей на территорию Российской Федерации для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что действия журналистов попадают под статью УК РФ.

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Посла Италии вызывали в российский МИД и выразили протест из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область. По данным дипведомства, журналисты освещали нападения ВСУ на росссийский регион. «В МИД России была вызвана посол Италии в Москве Ч.Пиччони. Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании „РАИ“, незаконно проникшей на территорию Российской Федерации для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что действия журналистов попадают под статью УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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