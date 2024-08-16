16 августа 2024

Bloomberg: на Западе испугались последствий вторжения ВСУ под Курском

© Служба новостей «URA.RU»
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Вторжение ВСУ в Курскую область может поссорить Киев с союзниками
Вторжение ВСУ в Курскую область может поссорить Киев с союзниками Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Западные официальные лица выразили опасения по поводу последствий нападения ВСУ на Курскую область. По информации агентства Bloomberg, некоторые страны считают, что Киев может лишиться поддержки ряда союзников из-за вторжения.

«Некоторые высказывали опасения публично и в частном порядке, ссылаясь на риск того, что эскалация боевых действий может отвлечь крайне необходимые войска [ВСУ] от хрупкой линии фронта. А также посеять раздор среди сторонников Киева», — заявили Bloomberg западные чиновники, говорившие на условиях анонимности.

Высокопоставленный чиновник отметил в беседе с изданием, что на Западе считают выбор времени для нападения на Курскую область неудачным. Также вызывает беспокойство отсутствие ясности в целях этих действий со стороны Украины.

Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Ранее ВС РФ выбили украинских солдат из села Снагость в Кореневском районе области. Подробно о происходящем под Курском — в сюжете URA.RU. 

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Западные официальные лица выразили опасения по поводу последствий нападения ВСУ на Курскую область. По информации агентства Bloomberg, некоторые страны считают, что Киев может лишиться поддержки ряда союзников из-за вторжения. «Некоторые высказывали опасения публично и в частном порядке, ссылаясь на риск того, что эскалация боевых действий может отвлечь крайне необходимые войска [ВСУ] от хрупкой линии фронта. А также посеять раздор среди сторонников Киева», — заявили Bloomberg западные чиновники, говорившие на условиях анонимности. Высокопоставленный чиновник отметил в беседе с изданием, что на Западе считают выбор времени для нападения на Курскую область неудачным. Также вызывает беспокойство отсутствие ясности в целях этих действий со стороны Украины. Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Ранее ВС РФ выбили украинских солдат из села Снагость в Кореневском районе области. Подробно о происходящем под Курском — в сюжете URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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