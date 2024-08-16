Bloomberg: на Западе испугались последствий вторжения ВСУ под Курском

Западные официальные лица выразили опасения по поводу последствий нападения ВСУ на Курскую область. По информации агентства Bloomberg, некоторые страны считают, что Киев может лишиться поддержки ряда союзников из-за вторжения.
«Некоторые высказывали опасения публично и в частном порядке, ссылаясь на риск того, что эскалация боевых действий может отвлечь крайне необходимые войска [ВСУ] от хрупкой линии фронта. А также посеять раздор среди сторонников Киева», — заявили Bloomberg западные чиновники, говорившие на условиях анонимности.
Высокопоставленный чиновник отметил в беседе с изданием, что на Западе считают выбор времени для нападения на Курскую область неудачным. Также вызывает беспокойство отсутствие ясности в целях этих действий со стороны Украины.
Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Ранее ВС РФ выбили украинских солдат из села Снагость в Кореневском районе области. Подробно о происходящем под Курском — в сюжете URA.RU.
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